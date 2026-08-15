LPF: Sporting San Miguelito consigue triunfo ante UMECIT FC

El Sporting San Miguelito venció por marcador de 1-0 a UMECIT FC en jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ), consiguiendo 3 importantes puntos y su primera anotación.

UMECIT generó peligro por momentos por su banda izquierda, con la velocidad y juego frontal de Alberto Saldaña, pero sin lograr finalizar alguna jugada ante el arco rival.

Por su parte, los "académicos" tuvieron una clara, con el atacante Marlon Ávila, que llegó al área solo para un golpe de cabeza que se fue muy por encima del arco, una jugada desaprovechada sobre el minuto 36'.

Llegó el gol académico en el Apertura 2026 de la LPF

El segundo tiempo arrancó de la misma manera, con ambos equipos buscando ofensiva, pero sin lograr remates que pongan en peligro a los porteros

Al minuto 52' "Chaco" Zúñiga apareció por banda derecha y brindó asistencia para que Rodrigo Tello anotara el primero de Sporting San Miguelito en la temporada, con sutil definición de pierna izquierda.

Sobre el 63' los locales tuvieron otra, con Johan Scarpetta que intentó el lujo en el área, con un "taco" que se fue desviado.

UMECIT FC presionó en la recta final del partido, pero los del distrito se cerraron bien defensa y evitaron la caída de su arco, para conseguir su primer triunfo en el actual Apertura 2026 de la LPF.

Los dirigidos por el DT Julio Dely Valdés ahora hacen 5 puntos para meterse en pelea en la Conferencia del Este.