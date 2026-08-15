BEISBOL Béisbol -  15 de agosto de 2026 - 13:17

Serie del Caribe Kids 2026: Noah Araúz conquistó el título de bateo

El chiricano Noah Araúz demostró su habilidad a la ofensiva para llevarse el campeón bate de la Serie del Caribe Kids 2026.

Serie del Caribe Kids 2026: Noah Araúz conquistó el título de bateo

Serie del Caribe Kids 2026: Noah Araúz conquistó el título de bateo

FOTO: FEDERALES DE CHIRIQUÍ

Panamá (Federales de Chiriquí) vuelve a celebrar un campeonato de bateo en la Serie del Caribe Kids 2026. Por segundo año consecutivo, un pelotero panameño terminó como líder ofensivo del torneo, esta vez con el destacado desempeño del chiricano Noah Araúz.

Araúz cerró su participación con un impresionante promedio de .692, producto de 9 imparables en 13 turnos al bate, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de Panamá en la edición 2026.

El jugador también conquistó el título de campeón en dobles, con dos batazos de dos esquinas, y terminó empatado con otros cuatro peloteros en el liderato de carreras impulsadas, con un total de siete.

Panamá y sus campeones bate en la Serie del Caribe Kids

Este logro mantiene la racha de Panamá en el campeonato de bateo de la SDC Kids. En la edición anterior, disputada en Venezuela, el receptor Wilfredo Bonilla se quedó con el título al registrar un promedio de .613, gracias a ocho imparables en 13 turnos.

Ahora, el nombre de Noah Araúz se suma a la lista de jóvenes talentos panameños que han brillado en este importante torneo infantil del béisbol caribeño.

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