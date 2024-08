París 2024: "Tenemos gimnasia de calidad y podemos competir con potencias", Hillary Heron

Hillary Heron sobre la gimnasia en Panamá

"Me gustaría que esto marque un antes y un después en la gimnasia panameña, que sea como un legado ya que creo que Panamá se dio cuenta de que tenemos gimnasia de calidad y podemos competir con potencias de este deporte, hemos quedado a milésimas para una final de salto y también décimas de una final de all around y eso significa que podemos competir".