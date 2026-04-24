Liga de Fútbol Femenina LFF -  24 de abril de 2026 - 09:56

LFF: Llega a su jornada final de la ronda regular del Clausura 2026

La LFF culmina la fase regular del campeonato y todo se define en la jornada 14 que puede definir el primer y segundo boleto directo a semifinales.

LFF: Llega a su jornada final de la ronda regular del Clausura 2026

LFF: Llega a su jornada final de la ronda regular del Clausura 2026

Con una tabla reñida en la parte alta que lideran las SD Rayadas de Chiriqui FC, la LFF cumplirá este fin de semana su jornada 14 dando fin a la primera fase de clasificación que marcará el rumbo los Playoffs.

El formato del torneo otorga al primero y segundo de la tabla su boleto directo a semifinales, mientras que, desde el puesto tres hasta el sexto se enfrentarían en un partido directo.

Es decir, el tercero se enfrentaría al sexto y el cuarto disputaría su boleto con el quinto lugar.

Partidos de la J14 del Clausura 2026 de la LFF

Viernes 24 de abril

  • FC Corrillo vs Rayadas de Chiriquí en el Estadio Los Andes a las 4:00 P.M.
  • FC Panamá Norte vs Tevi Coclé FC en el Estadio Los Andes a las 8:00 P.M.

Sábado 25 de abril

  • Inter CF vs Dep Chiriquí FC en el Eagle Stadium a las 9:00 A.M.
  • Santa Fe FC vs E.F.R.E. en el Estadio Los Andes a las 9:00 A.M.
  • Umecit FC vs SD Atletico Nacional en el Estadio Futuras Promesas a las 4:00 P.M.

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