LFF: Llega a su jornada final de la ronda regular del Clausura 2026

Con una tabla reñida en la parte alta que lideran las SD Rayadas de Chiriqui FC, la LFF cumplirá este fin de semana su jornada 14 dando fin a la primera fase de clasificación que marcará el rumbo los Playoffs.

El formato del torneo otorga al primero y segundo de la tabla su boleto directo a semifinales, mientras que, desde el puesto tres hasta el sexto se enfrentarían en un partido directo.

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