Alberto Quintero habla de la constancia y el esfuerzo al coronarse campeón con Plaza Amador

El jugador panameño Alberto Quintero mostró su emoción al coronarse tricampeón con Plaza Amador en la final del Clausura 2026 de la LPF Tigo, luego de ganarle al Alianza FC en 3-2 en 120 minutos.

"Tener talento ayuda, claro, pero no es lo que te mantiene ahí arriba a largo plazo. Lo que te hace llegar y quedarte es levantarte cada día y cumplir sin importar si tienes ganas o si el camino se pone difícil. Quien tiene esa constancia, siempre termina yendo más lejos que quien solo confía en lo que trae de nacimiento o en un golpe de suerte

El éxito se construye día tras día, cumpliendo con lo que te toca, aunque no veas resultados al instante. Es esa terquedad sana de seguir intentando, de no soltar aunque todo parezca complicado. Esa actitud es la que te va formando, te da herramientas y te abre puertas que el talento por sí solo nunca podría abrir Todo esfuerzo que hagas se queda contigo. Cada hora que le dedicas, cada vez que decides seguir en lugar de parar, te deja algo: una habilidad nueva, más experiencia o una lección que te sirve para siempre.

Eso nunca se pierde ni te falla. Quien insiste y se mantiene firme, es quien termina construyendo su propio camino y logrando lo que se propone", escribió el jugador en su red social de Instagram.

¿Alberto Quintero irá al Mundial?

El extremo podría ingresar en la lista de Thomas Christiansen para la Copa del Mundo 2026 por ser parte de la última fase de eliminatorias, sin embargo sigue reñida por la gran cantidad de jugadores que siguen destacando.