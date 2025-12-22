LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  22 de diciembre de 2025 - 15:32

La LPF anuncia que el próximo torneo se disputará con denominación Clausura

La LPF anuncia que el próximo torneo se llamará Clausura 2026, es decir que el Apertura se disputará del mes de julio hasta diciembre.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informa a la opinión pública, clubes afiliados y actores del fútbol nacional que, como parte de su proceso de ordenamiento y homologación del calendario competitivo, el próximo torneo se disputará bajo la denominación Clausura 2026.

A partir de esta adecuación, los torneos de la Liga Panameña de Fútbol quedarán estructurados de la siguiente manera:

El torneo Apertura se desarrollará de julio a diciembre, y el torneo Clausura se disputará de enero a mayo. Esta decisión responde a la necesidad de armonizar el calendario del fútbol profesional panameño con los estándares y ciclos competitivos establecidos por FIFA y Concacaf, permitiendo una mejor planificación deportiva, administrativa y de selecciones nacionales, así como una mayor coherencia con las competencias internacionales.

La Liga Panameña de Fútbol reafirma su compromiso con la profesionalización del torneo, la estabilidad institucional y el fortalecimiento del fútbol panameño, adoptando medidas que contribuyan al crecimiento sostenido del deporte y a su integración plena en el entorno regional e internacional.

Agradecemos a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, patrocinadores y aficionados por su respaldo en este proceso de evolución y mejora continua.

