 La LPF anuncia que el próximo torneo se disputará con denominación Clausura

La Liga Panameña de Fútbol ( LPF) informa a la opinión pública, clubes afiliados y actores del fútbol nacional que, como parte de su proceso de ordenamiento y homologación del calendario competitivo, el próximo torneo se disputará bajo la denominación Clausura 2026.

A partir de esta adecuación, los torneos de la Liga Panameña de Fútbol quedarán estructurados de la siguiente manera:

El torneo Apertura se desarrollará de julio a diciembre, y el torneo Clausura se disputará de enero a mayo. Esta decisión responde a la necesidad de armonizar el calendario del fútbol profesional panameño con los estándares y ciclos competitivos establecidos por FIFA y Concacaf, permitiendo una mejor planificación deportiva, administrativa y de selecciones nacionales, así como una mayor coherencia con las competencias internacionales.

La Liga Panameña de Fútbol reafirma su compromiso con la profesionalización del torneo, la estabilidad institucional y el fortalecimiento del fútbol panameño, adoptando medidas que contribuyan al crecimiento sostenido del deporte y a su integración plena en el entorno regional e internacional.

Agradecemos a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, patrocinadores y aficionados por su respaldo en este proceso de evolución y mejora continua.