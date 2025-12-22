MLB: Medias Rojas de Boston se refuerzan con el poder de un ex compañero de Iván Herrera

La larga búsqueda de un bate por parte del jefe del departamento de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston , Craig Breslow, le permitió conseguir al sólido veterano primera base venezolano Willson Contreras y dinero en efectivo en un cambio con los Cardenales, anunciaron ambos equipos de la MLB de forma oficial el lunes.

Boston envió un paquete de lanzadores jóvenes a San Luis, encabezado por el derecho Hunter Dobbins, quien tuvo una sólida primera pasantía en las Mayores (13 presentaciones, 11 aperturas) en el 2025, con marca de 4-1 y 4.13 de efectividad antes de que un desgarro del ligamento cruzado anterior derecho pusiera fin a su temporada. Además, el lanzador derecho venezolano Yhoiker Fajardo y el también diestro Blake Aita se dirigen a San Luis.

Contreras fue compañero del panameño Iván Herrera, quien tomó muchos consejos del venezolano desde su debut en Grandes Ligas en 2022 por jugar la misma posición (receptor), aunque terminó jugando primera base en su última campaña con San Luis.

DETALLES DEL CAMBIO DE WILLSON CONTRERAS - MLB

Medias Rojas reciben: 1B Willson Contreras, dinero en efectivo

Cardenales reciben: lanzadores derechos Hunter Dobbins, Yhoiker Fajardo (era el prospecto número 23 de Boston en las clasificaciones de MLB Pipeline) y Blake Aita

Una fuente le dijo a Mark Feinsand de MLB.com que los Cardenales enviarán US$8 millones para cubrir parte del acuerdo por US$82.5 millones que Contreras firmó con San Luis antes de la temporada del 2023.

FUENTE: MLB