Felipe Baloy es anunciado como DT de Panamá Sub 17

La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Felipe Baloy como nuevo entrenador de la Selección de Panamá Sub-17 Masculina de Panamá.

Baloy tendrá como primer reto clasificar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

DT de Panamá Sub-17

El nuevo designado entrenador buscará la clasificación mundialista el próximo año cuando Panamá sea sede nuevamente en el Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026, a disputarse del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El sorteo oficial realizado por la CONCACAF ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

Panamá Sub-17 estará debutando el próximo jueves 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez cuando se mida a su similar de Dominica.

Para Baloy, recordado autor de nuestro primer gol en una Copa del Mundo de la FIFA, será su primer rol como entrenador de la escuadra Sub-17.

El campeón como entrenador del Tauro FC en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol viene de dirigir a la Selección Sub-19 de Panamá.

Con la Sub-19, el responsable de más de 100 partidos disputados como defensor con la Selección Mayor de Panamá obtuvo una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y un subcampeonato en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

La Selección Sub-17 se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, pensando en su debut en el próximo Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026.

Panamá viene de decir presente en la pasada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, realizada en Doha, del 5 al 11 de noviembre.

FUENTE: FEPAFUT