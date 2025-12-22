MAREA ROJA Marea Roja -  22 de diciembre de 2025 - 10:35

Felipe Baloy es anunciado como DT de Panamá Sub 17

Panamá Sub-17 contará con un nuevo DT, Felipe Baloy, de 44 años de edad, así lo comunicó la Fepafut.

La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Felipe Baloy como nuevo entrenador de la Selección de Panamá Sub-17 Masculina de Panamá.

Baloy tendrá como primer reto clasificar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El nuevo designado entrenador buscará la clasificación mundialista el próximo año cuando Panamá sea sede nuevamente en el Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026, a disputarse del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El sorteo oficial realizado por la CONCACAF ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

Panamá Sub-17 estará debutando el próximo jueves 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez cuando se mida a su similar de Dominica.

Para Baloy, recordado autor de nuestro primer gol en una Copa del Mundo de la FIFA, será su primer rol como entrenador de la escuadra Sub-17.

El campeón como entrenador del Tauro FC en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol viene de dirigir a la Selección Sub-19 de Panamá.

Con la Sub-19, el responsable de más de 100 partidos disputados como defensor con la Selección Mayor de Panamá obtuvo una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y un subcampeonato en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

La Selección Sub-17 se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, pensando en su debut en el próximo Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026.

Panamá viene de decir presente en la pasada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, realizada en Doha, del 5 al 11 de noviembre.

FUENTE: FEPAFUT

