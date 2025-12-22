BEISBOL Béisbol -  22 de diciembre de 2025 - 13:13

Sadrac Franco firma contrato de ligas menores con los Padres de San Diego

El misil panameño Sadrac Franco tendrá una nueva oportunidad en el béisbol profesional de Estados Unidos, ahora con los Padres de San Diego.

El tirador panameño Sadrac Franco tendrá una nueva oportunidad en el béisbol profesional de Estados Unidos, ahora con los Padres de San Diego.

Franco con un brazo privilegiado que alcanza las 100 MPH con su recta, firmó contrato de ligas menores con San Diego, según información de Aurelio Ortiz.

El chiricano de 25 años actualmente se encuentra jugando con los Jaguares de Nayarit de la Liga Mexicana del Pacífico.

Trayectoria de Sadrac Franco en Ligas menores

El lanzador canalero firmó en el 2017 con Los Angels, luego pasó en el 2024 a los Tigres de Detroit y finalmente fue tomado en el Draft de la Regla 5 por los Gigantes de San Francisco.

Sadrac decidió tomar la agencia libre en noviembre de 2025 para firmar en México con los Jaguares.

