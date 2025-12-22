Christian Bethancourt firma nuevamente con los Cubs de Chicago

El receptor panameño Christian Bethancour t firmó nuevamente con la organización de los Cubs de Chicago , según informó Jon Heyman, columnista de béisbol estadounidense del New York Post y experto en béisbol de MLB Network.

Bethancourt firmó un contrato de Ligas Menores con invitación a Spring Training y en caso de subir a las Grandes Ligas, ganaría 1.6 millones de dólares, siendo una motivación extra para ponerse a tono y representar a Panamá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Segunda etapa para Christian Bethancourt en los Cubs - MLB

El máscara de 34 años jugó con los Cachorros en la segunda mitad de la temporada 2024, disputando un total de 24 partidos con 16 imparables en 57 turnos al bate (281avg), 3 cuadrangulares, 4 dobles, 15 empujadas, 9 anotadas, 2 bases por bolas y 14 ponches.

La campaña 2025 no fue fácil para el canalero, quien no logró llegar a las Mayores y solo jugó en Triple A con los Azulejos de Toronto.

En búsqueda de recuperar su mejor nivel, luchar por un lugar en el equipo grande y competir por la posición de receptor con su compatriota Miguel Amaya, el "Betha" actualmente se encuentra jugando en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) con los Tigres del Licey.

De por vida en MLB, Christian batea para .229, producto de 284 imparables, 35 jonrones, 135 carreras remolcadas, 149 anotadas, 48 bases por bolas, 326 ponches, 60 dobles, OBP de 259 y SLG de .362.