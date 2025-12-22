LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  22 de diciembre de 2025 - 14:09

El delantero José Fajardo publicó un mensaje en sus redes sociales, tras cerrar el 2025 con un título en Ecuador.

José Fajardo describe el 2025 con "muchas bendiciones y aprendizaje"

José Fajardo, delantero de la selección de Panamá y la Universidad Católica de Ecuador, publicó el lunes 22 de diciembre un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, después de un grandioso 2025 a nivel personal y colectivo, logrando la clasificación a la Copa Mundial 2025 con el onceno canalero.

El atacante de 32 años cerró el año ganando la Copa de Ecuador 3-2 sobre la Liga Deportiva Universitaria de Quito, en un duelo donde "La Pantera" marcó el gol del triunfo al minuto 88'.

Fajardo terminó el 2025 con 11 goles marcados y 2 asistencias en 34 partidos.

Mensaje de José Fajardo

Un 2025 lleno de muchas bendiciones!

Un 2025 lleno de mucha felicidad!

Un 2025 de aprendizaje!

Un 2025 de muchas cosas positivas!

Navidad feliz, año nuevo feliz!

Campeón y mundialista!!

Agradecido con Dios!!!

Sueños cumplidos!

