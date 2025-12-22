Michael Amir Murillo despide el 2025 con emotivo mensaje

Michael Amir Murillo , lateral de la selección de Panamá y el Olympique de Marsella de la Ligue 1, publicó el domingo 21 de diciembre un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

El panameño de 29 años tuvo un 2025 soñado donde debutó en la Champions League enfrentando al Real Madrid y también dejó el nombre de Panamá en alto con la selección nacional en los diferentes torneos y las Eliminatorias que certificó su boleto a la Copa Mundial 2026.

"2025, un año de sueños cumplidos. ¡Vamos a por el 2026 con más fuerza y mejor!" escribió Amir.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El seleccionado nacional y el Marsella volverán a jugar el domingo 4 de enero frente al Nantes en la jornada 17 del campeonato francés. Las emociones de este encuentro se llevarán a cabo en el Estadio Vélodrome desde las 9:00 a.m.