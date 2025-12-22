Michael Amir Murillo despide el 2025 con emotivo mensaje

Michael Amir Murillo, lateral de la selección de Panamá y el Olympique de Marsella de la Ligue 1, publicó el domingo 21 de diciembre un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.
"2025, un año de sueños cumplidos. ¡Vamos a por el 2026 con más fuerza y mejor!" escribió Amir.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?
El seleccionado nacional y el Marsella volverán a jugar el domingo 4 de enero frente al Nantes en la jornada 17 del campeonato francés. Las emociones de este encuentro se llevarán a cabo en el Estadio Vélodrome desde las 9:00 a.m.