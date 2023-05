LPF: Fran Perlo habla de su salida del Tauro FC

"Yo creo que me merecía como se humano, como trabajador y como técnico era que me lo comunicaran las partes formales del club, eso no sucedió, el que me llamó en este caso es el entrenador actual, me comentó que le ofrecieron el equipo a él y que a partir del día siguiente el estaba encargado del equipo. Eso fue lo que a mí me sorprendió", señaló Francisco Perlo en A La Candela.

"Después de Plaza ellos me enviaron un mensaje que ellos veían viable que yo mismo me fuera, que yo mismo renunciara y bueno por tener ese orgullo, entendiendo de que el equipo todavía tenia la posibilidad de poder clasificar, yo me tomé horas para pensarlo, pero bueno me sorprendió la siguiente llamada que fue la del entrenador", destacó.

Francisco Perlo, ex entrenador del Tauro cuenta cómo fue su salida del equipo de Pedregal.#ALaCandela pic.twitter.com/3lTfd181lS — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 16, 2023

"Yo hablo del manejo, una persona que hoy por hoy tiene al equipo bien, lo tiene con un pies casi en la final, pero bueno que en su momento yo lo llevé al club, yo le di esa mano derecha, pero lasa cosas no tuvieron que terminar como terminaron", finalizó.

Francisco Perlo ahora ha sido presentado como nuevo DT de UMECIT FC.