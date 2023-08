LPF: Partidos para la Jornada 6 del Clausura 2023

Este viernes inicia la jornada 6 con el duelo entre CAI vs Potros del Este, luego el sábado se miden Tauro FC contra Universitario, le sigue el Herrera FC vs Árabe Unido y cierran el día Atlético Chiriquí contra Alianza FC. Mientras que en la jornada dominical UMECIT se mide ante Plaza Amador y terminan la fecha 6 el Sporting SM vs San Francisco.