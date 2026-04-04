Béisbol Mayor 2026: Panamá Oeste y Veraguas inician con buen pie la Serie de 8 FOTO / FEDEBEIS

Las novenas de Panamá Oeste y Veraguas iniciaron con buen pie la Serie de 8 luego de vencer a Darién y Chiriquí respectivamente en las acciones del Campeonato Nacional del Béisbol Mayor 2026 .

Panamá Oeste superó 9-2 a Darién para tomar ventaja en la serie luego de un ataque de ocho carreras en la segunda entrada y un total de 15 imparables en el partido.

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La victoria se la acreditó Deyner Serna que lanzó 5 entradas, permitió 3 hits, 1 carrera, 5 bases por bolas y recetó 3 ponches.

A la ofensiva para los "Vaqueros" destacó Jean Rodríguez que conectó HR de tres carreras para abrir el marcador. También destacaron a la ofensiva: Johan Camargo que se fue de de 4-3 con 2 anotadas, Mauricio Pierre de 5-3 con 1 remolcada y 1 anotada; Arod McKenzie de 4-1 con 2 remolcadas.

Veraguas gana en casa ajena

Con un ataque de 15 imparables, Veraguas superó 8-3 a Chiriquí en su casa. El encuentro la ganó Abraham Atencio que tiró 5 episodios de 2 hits, 1 carrera, 4 bases por bolas y 3 ponches.

A la ofensiva destacaron Miguel Atencio que se fue de 5-3 con 2 remolcadas, Adolfo Reina de 5-2 con 2 impulsadas y 1 anotada y Alfredo Alderete de 5-4 con 2 producidas y 1 anotada.

Ambas novenas siguen su serie este domingo, con el inicio de las otras dos llaves.