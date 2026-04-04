Kadir Barría vino desde la banca para aportar en remontada del Botafogo

El Botafogo vino de atrás para vencer 2-1 al Vasco da Gama con la participación del delantero panameño Kadir Barría en el Brasileirao.
En la jugada del segundo gol Barría recibió una falta en campo rival, la jugada en corto siguió hacia Martins que de larga distancia remató para dejar "congelado" al portero rival.
Números de Kadir Barría
El panameño ingresó a poco más de 20 minutos para el final del partido. Realizó 2 de 3 pases, 7 toques de balón, 2 faltas recibidas, 1 intercepción, 2 recuperaciones, 3 de 4 duelos en el suelo ganados.