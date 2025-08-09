Campeonato de Niños Sub-15: Así perdió Panamá ante Estados Unidos en los penales

EN VIVO

Campeonato de Niños Sub-15

FOTO: FPF
Marea Roja - 

La selección de Panamá se enfrentó a Estados Unidos en la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF.

La selección de Panamá U15 cayó en los penales 6-5 ante el campeón defensor Estados Unidos por el segundo cupo a la Final del Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF.

El encuentro disputado en los Campos de la Federación de la FCRF en Alajuela, Costa Rica, terminó igualado 2-2 en el tiempo regular.

Jasio Jordán y Mauro Ortega anotaron los goles panameños.

Ahora, el onceno nacional jugará este domingo frente a Costa Rica por el tercer lugar (10:00 am).

PANAMÁ NO LOGRA AVANZAR A LA FINAL

Tras el empate 2-2 en el tiempo regular, Estados Unidos superó 6-5 a Panamá en los penales y avanzó a la final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1954253481612566808&partner=&hide_thread=false
TANDA DE PENALES

  • Alexander Tull - anotó
  • Alfredo Maduro - anotó
  • Emanuel Rodríguez - anotó
  • Steven Morneno - anotó
  • Uribiades Muñoz - falló
  • Gabriel Mendoza - anotó
  • Neir Marrugo - falló
70+3 ERA EL GOL DEL TRIUNFO

El portero gringo sacó un disparo rasante y luego Maduro remató por arriba del arco.

SE AGREGAN 3 MINUTOS

65' POSTE, PERO HABÍA MANO

Panamá estuvo cerca de anotar el 3-2 con un balón que pegó en el travesaño, pero había mano en la jugada previa.

58' FIGURA BAJO LOS TRES PALOS

Isaías Abuabara con una mano salvadora evito un gol de cabeza.

48' OTRO ATAJADÓN

Isaías Abuabara salvó el arco panameño, luego de un remate frente al arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1954245403957682286&partner=&hide_thread=false
45' GRAN ATAJADA DEL PORTERO PANAMEÑO

Isaías Abuabara se vistió de héroe en un mano a mano para evitar el tanto de Estados Unidos.

42' POR POCO CAE EL TERCERO DE PANAMÁ

Jasio Jordán de pierna derecha remató a las manos del portero.

MEDIO TIEMPO

Panamá 2-2 Estados Unidos

35' POSTEEEEE

El tiro libre de USA pegó en el travesaño panameño.

34' PANAMÁ EMPATA EL PARTIDO

Mauro Ortega de cabeza puso el empate en el marcador, luego de un gran pase de Alexander Tull.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1954236363173453975&partner=&hide_thread=false
28' NUEVAMENTE JASIO JORDAN

El habilodoso futbolista panameño no pudo darle dirección al remate, pero ha sido el que más lo intenta.

26' PANAMÁ SIGUE BUSCANDO EL EMPATE

Jasio Jordán sacó un disparo desviado del arco estadounidense.

22' BUENA PRESIÓN DE PANAMÁ

Steven Moreno ganó en velocidad por el costado derecho y lanzó un centro peligroso que terminó sacando la zona defensiva.

18' USA LE DA VUELTA AL MARCADOR (1-2)

Niccole Vafiades aparece nuevamente para anotar el segundo tanto de los gringos.

14' GOL DE USA

El remate de media distancia por parte de Niccole Vafiades termina en el fondo de las redes y el partido se iguala 1-1.

11' REMATE DE LARGA DISTANCIA

Joel Sánchez se animó desde fuera del área con un fuerte remate y el portero estadounidense atajó en dos tiempos.

10' CERCA DEL SEGUNDO

Alfredo Maduro intentó un remate de tijera que se desvió en la zona defensiva.

9' TIRO LIBRE PARA PANAMÁ

1' GOOOL DE PANAMÁ

Jasio Jordán con asistencia de Steven Morneno, define el primero de los nuestros en una jugada por banda derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/COSPanama/status/1954228724582461468&partner=&hide_thread=false
INICIA EL PARTIDO

Panamá 0-0 Estados Unidos

SALTAN AL TERRENO DE JUEGO LOS JUGADORES

ENTRADA EN CALOR

Los panameños cumplieron con el calentamiento previo al partido.

XI DE PANAMÁ VS ESTADOS UNIDOS

Isaías Abuabara, Gabriel Mendoza, Mauro Ortega, Alfredo Maduro, Emanuel Rodríguez, Steven Morneno, Jasio Jordan, Anderson Ojo, Joel Sánchez, Alexander Tull y Neir Marrugo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1954211160850333738&partner=&hide_thread=false

LA LLEGADA

El onceno nacional ya se encuentra en el Estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1954208659967267019&partner=&hide_thread=false

EL RECORRIDO DE PANAMÁ EN EL CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15

Los canaleros finalizaron segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1.

En la primera fecha cayeron 1-2 ante Honduras. Luego superaron 4-2 a El Salvador, 4-0 a Nicaragua y cerraron la primera fase venciendo 3-2 a México.

