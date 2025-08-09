Campeonato de Niños Sub-15: Así perdió Panamá ante Estados Unidos en los penales

PANAMÁ NO LOGRA AVANZAR A LA FINAL
Tras el empate 2-2 en el tiempo regular, Estados Unidos superó 6-5 a Panamá en los penales y avanzó a la final.
Campeonato de Niños Sub-15
La selección de Panamá se enfrentó a Estados Unidos en la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF.
La selección de Panamá U15 cayó en los penales 6-5 ante el campeón defensor Estados Unidos por el segundo cupo a la Final del Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF.
El encuentro disputado en los Campos de la Federación de la FCRF en Alajuela, Costa Rica, terminó igualado 2-2 en el tiempo regular.
Jasio Jordán y Mauro Ortega anotaron los goles panameños.
Ahora, el onceno nacional jugará este domingo frente a Costa Rica por el tercer lugar (10:00 am).