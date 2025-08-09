Campeonato de Niños Sub-15: Así perdió Panamá ante Estados Unidos en los penales

¡FINAL DEL PARTIDO !



Nuestra #PanamáSub15 jugará por el tercer lugar del Campeonato de niños Sub15 de CONCACAF , tras caer en los penales ante Estados Unidos.



¡Gran trabajo chicos !



Nuestros goleadores: Jasio Jordán y Mauro Ortega.#MásPanameñosQueNunca