| RPC TV Panamá
LEGIONARIOS Mundial 2026 -  29 de mayo de 2026 - 07:44

Kadir Barría recibe emotivo regalo de una aficionada del Botafogo

El joven delantero Kadir Barría vivió un momento especial con una aficionada del Botafogo de la primera división de Brasil.

Kadir Barría recibe emotivo regalo de una aficionada de Botafogo

Kadir Barría recibe emotivo regalo de una aficionada de Botafogo

FOTO: LANA DE ANDRADE

Una aficionada del Botafogo de la primera división de Brasil, le regaló una figura del álbum panini al delantero panameño Kadir Barría con su cara y nombre, a la cual el jugador canalero se mostró agradecido por el gesto.

“Muy triste porque Kadir Barría no fue convocado para la Copa del Mundo, pero creo que tendrá muchas Copas del Mundo por delante para defender a su selección. Te deseo toda la felicidad del mundo, que Dios bendiga a tu familia. Recuerda que las cosas suceden por un propósito mucho mayor ”, escribió la joven Lana de Andrade en una historia de Instagram.

Kadir Barría ya se encuentra en el hotel

El atacante de 18 años se reportó la noche del 28 de mayo en el hotel de concentración de la selección de Panamá para preparar el amistoso contra Brasil del domingo 31 de mayo.

Barría es uno de los cuatro jugadores reservas que citó Thomas Christiansen de cara a la Copa Mundial 2026 junto a Iván Anderson, José Murillo y Víctor Griffith.

En esta nota:
Seguir leyendo

Kadir Barría: Madre de Luis Tejada le dedica emotivo mensaje al joven atacante

Mundial 2026: ¿Por qué Kadir Barría quedó fuera de la convocatoria?

Selección de Panamá: Alberto Quintero envía mensaje a Kadir Barría tras lista de convocados

Recomendadas

Últimas noticias