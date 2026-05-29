Kadir Barría recibe emotivo regalo de una aficionada del Botafogo

Una aficionada del Botafogo de la primera división de Brasil, le regaló una figura del álbum panini al delantero panameño Kadir Barría con su cara y nombre, a la cual el jugador canalero se mostró agradecido por el gesto.

“Muy triste porque Kadir Barría no fue convocado para la Copa del Mundo, pero creo que tendrá muchas Copas del Mundo por delante para defender a su selección. Te deseo toda la felicidad del mundo, que Dios bendiga a tu familia. Recuerda que las cosas suceden por un propósito mucho mayor ”, escribió la joven Lana de Andrade en una historia de Instagram.

Kadir Barría ya se encuentra en el hotel

El atacante de 18 años se reportó la noche del 28 de mayo en el hotel de concentración de la selección de Panamá para preparar el amistoso contra Brasil del domingo 31 de mayo.

Barría es uno de los cuatro jugadores reservas que citó Thomas Christiansen de cara a la Copa Mundial 2026 junto a Iván Anderson, José Murillo y Víctor Griffith.