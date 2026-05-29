Selección de Panamá llega a Brasil para amistoso previo al Mundial 2026

La Selección de Panamá ya se encuentra en Brasil para encarar el amistoso del domingo frente al onceno nacional local en el Estadio Maracaná, como parte de su preparación para la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Los dirigidos por Thomas Christiansen llegaron al hotel de concentración a las 2:24 de la madrugada para descansar y realizar el último entrenamiento previo al choque de preparación en el Centro de entrenamiento del Club Vasco de Gama.
En Brasil se unieron los jugadores Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez y Kadir Barría, mientras que en Panamá se quedaron Adalberto Carrasquilla, Azarías Londoño y Luis Mejía.
Brasil vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver amistoso
- Fecha: Domingo, 31 de mayo de 2026
- Hora: 4:30 pm
- Lugar: Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC desde las 3:30 pm