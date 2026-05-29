Panamá Sub-20 y sus convocados para amistosos en Turquía

La Selección de Panamá Sub-20 ya se encuentra en Europa con motivo de su preparación con miras al próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF, a realizarse en México del 24 de julio al 9 de agosto.
Mike Stump, DT de Panamá, eligió a un grupo de 25 jugadores que estarán realizando una gira de preparación en Yalova, Turquía del 28 de mayo al 9 de junio.
La lista de convocados incluye a cuatro jugadores provenientes de ligas del extranjero, como lo son Josué Vergara, Raheen Cuello, Mihair Jiménez, Alexander Julio y Gino Sasso, quien juega en su universidad en Estados Unidos.
La preparación incluye tres partidos de preparación frente a selecciones y otro enfrentamiento ante un club local.
Los partidos amistosos serán ante las selecciones Sub-20 de Irak, Jordania y Arabia Saudita.
Calendario de Panamá Sub-20
- 2 de junio – Sub-20 PAN vs club
- 4 de junio – Sub-20 PAN vs Irak
- 6 de junio – Sub-20 PAN – Jordania
- 8 de junio – Sub-20 PAN – Arabia Saudita
Los jugadores convocados a la gira viajaron a Estambul, Turquía el pasado miércoles 27 de mayo.
Recordemos que Panamá estará debutando en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF el próximo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, en un encuentro a realizarse en el Estadio Universitario BUAP en Puebla, México.
El resto de sus partidos del Premundial Sub-20 por el Grupo C son el 29 de julio frente a Jamaica y el 1 de agosto ante Honduras.
Los cuatro equipos que avancen a las semifinales estarán logrando el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
A continuación, los convocados a la gira
PORTEROS
- Alberto Ruiz Tauro FC
- Edward Cousin San Francisco FC
- Elías Lozano CD Plaza Amador
DEFENSAS
- Oliver Campos Alianza FC
- Shayron Stewart Bocas FC
- Joseph Pacheco CD Plaza Amador
- Antony Ramos CD Plaza Amador
- Jesús Salazar Dep Árabe Unido
- Josué Wood San Francisco FC
- Reyinaldo Williams Tauro FC
- Dylan Cedeño Sporting SM
- Alexander Julio NY Red Bulls II (USA)
VOLANTES
- Carlos Rodríguez Alianza FC
- Carlos Racine CD Plaza Amador
- Robben Benítez Sporting SM
- Klissman De Gracia Veraguas United
- Raheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)
- Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)
DELANTEROS
- Josué Vergara FK Auda (LVA)
- Mihair Jiménez NY Red Bulls II (USA)
- Anthony Perea Tauro FC
- Moisés Richards Sporting SM
- Simao Garcés San Francisco FC
- Reynaldo Graham Dep Árabe Unido
- Jahir Góndola CD Plaza Amador
DT Mike Stump
FUENTE: FPF