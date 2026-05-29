Panamá Sub-20 y sus convocados para amistosos en Turquía FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-20 ya se encuentra en Europa con motivo de su preparación con miras al próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF, a realizarse en México del 24 de julio al 9 de agosto.

GIRA DE PREPARACIÓN #PanamáSub20 ya se encuentra en Turquía para jugar amistosos de cara a las eliminatorias. Más detalles: https://t.co/lW1TSJ4SPm pic.twitter.com/ZP7SRQeZQ3

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Mike Stump, DT de Panamá, eligió a un grupo de 25 jugadores que estarán realizando una gira de preparación en Yalova, Turquía del 28 de mayo al 9 de junio.

La lista de convocados incluye a cuatro jugadores provenientes de ligas del extranjero, como lo son Josué Vergara, Raheen Cuello, Mihair Jiménez, Alexander Julio y Gino Sasso, quien juega en su universidad en Estados Unidos.

La preparación incluye tres partidos de preparación frente a selecciones y otro enfrentamiento ante un club local.

Los partidos amistosos serán ante las selecciones Sub-20 de Irak, Jordania y Arabia Saudita.

Calendario de Panamá Sub-20

2 de junio – Sub-20 PAN vs club

4 de junio – Sub-20 PAN vs Irak

6 de junio – Sub-20 PAN – Jordania

8 de junio – Sub-20 PAN – Arabia Saudita

Los jugadores convocados a la gira viajaron a Estambul, Turquía el pasado miércoles 27 de mayo.

Recordemos que Panamá estará debutando en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF el próximo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, en un encuentro a realizarse en el Estadio Universitario BUAP en Puebla, México.

El resto de sus partidos del Premundial Sub-20 por el Grupo C son el 29 de julio frente a Jamaica y el 1 de agosto ante Honduras.

Los cuatro equipos que avancen a las semifinales estarán logrando el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

A continuación, los convocados a la gira

PORTEROS

Alberto Ruiz Tauro FC

Edward Cousin San Francisco FC

Elías Lozano CD Plaza Amador

DEFENSAS

Oliver Campos Alianza FC

Shayron Stewart Bocas FC

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

Antony Ramos CD Plaza Amador

Jesús Salazar Dep Árabe Unido

Josué Wood San Francisco FC

Reyinaldo Williams Tauro FC

Dylan Cedeño Sporting SM

Alexander Julio NY Red Bulls II (USA)

VOLANTES

Carlos Rodríguez Alianza FC

Carlos Racine CD Plaza Amador

Robben Benítez Sporting SM

Klissman De Gracia Veraguas United

Raheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)

Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)

DELANTEROS

Josué Vergara FK Auda (LVA)

Mihair Jiménez NY Red Bulls II (USA)

Anthony Perea Tauro FC

Moisés Richards Sporting SM

Simao Garcés San Francisco FC

Reynaldo Graham Dep Árabe Unido

Jahir Góndola CD Plaza Amador

DT Mike Stump

FUENTE: FPF