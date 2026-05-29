MAREA ROJA Marea Roja -  29 de mayo de 2026 - 10:58

Panamá Sub-20 y sus convocados para amistosos en Turquía

Panamá Sub-20 bajo el mando de Mike Stump ya se encuentra en Turquía para jugar partidos amistosos.

Panamá Sub-20 y sus convocados para amistosos en Turquía
Panamá Sub-20 y sus convocados para amistosos en Turquía FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-20 ya se encuentra en Europa con motivo de su preparación con miras al próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF, a realizarse en México del 24 de julio al 9 de agosto.

Mike Stump, DT de Panamá, eligió a un grupo de 25 jugadores que estarán realizando una gira de preparación en Yalova, Turquía del 28 de mayo al 9 de junio.

La lista de convocados incluye a cuatro jugadores provenientes de ligas del extranjero, como lo son Josué Vergara, Raheen Cuello, Mihair Jiménez, Alexander Julio y Gino Sasso, quien juega en su universidad en Estados Unidos.

La preparación incluye tres partidos de preparación frente a selecciones y otro enfrentamiento ante un club local.

Los partidos amistosos serán ante las selecciones Sub-20 de Irak, Jordania y Arabia Saudita.

Calendario de Panamá Sub-20

  • 2 de junio – Sub-20 PAN vs club
  • 4 de junio – Sub-20 PAN vs Irak
  • 6 de junio – Sub-20 PAN – Jordania
  • 8 de junio – Sub-20 PAN – Arabia Saudita

Los jugadores convocados a la gira viajaron a Estambul, Turquía el pasado miércoles 27 de mayo.

Recordemos que Panamá estará debutando en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF el próximo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, en un encuentro a realizarse en el Estadio Universitario BUAP en Puebla, México.

El resto de sus partidos del Premundial Sub-20 por el Grupo C son el 29 de julio frente a Jamaica y el 1 de agosto ante Honduras.

Los cuatro equipos que avancen a las semifinales estarán logrando el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

A continuación, los convocados a la gira

PORTEROS

  • Alberto Ruiz Tauro FC
  • Edward Cousin San Francisco FC
  • Elías Lozano CD Plaza Amador

DEFENSAS

  • Oliver Campos Alianza FC
  • Shayron Stewart Bocas FC
  • Joseph Pacheco CD Plaza Amador
  • Antony Ramos CD Plaza Amador
  • Jesús Salazar Dep Árabe Unido
  • Josué Wood San Francisco FC
  • Reyinaldo Williams Tauro FC
  • Dylan Cedeño Sporting SM
  • Alexander Julio NY Red Bulls II (USA)

VOLANTES

  • Carlos Rodríguez Alianza FC
  • Carlos Racine CD Plaza Amador
  • Robben Benítez Sporting SM
  • Klissman De Gracia Veraguas United
  • Raheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)
  • Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)

DELANTEROS

  • Josué Vergara FK Auda (LVA)
  • Mihair Jiménez NY Red Bulls II (USA)
  • Anthony Perea Tauro FC
  • Moisés Richards Sporting SM
  • Simao Garcés San Francisco FC
  • Reynaldo Graham Dep Árabe Unido
  • Jahir Góndola CD Plaza Amador

DT Mike Stump

FUENTE: FPF

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