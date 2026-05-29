LALIGA Fútbol Internacional -  29 de mayo de 2026 - 11:33

El Atlético de Madrid se burla del FC Barcelona en medio de la novela de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid atacó a Fabrizio Romano y otros periodistas respecto a los rumores del fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona.

FOTO: IA

El Atlético de Madrid lanzó una indirecta a Fabrizio Romano y a otros periodistas en medio de la novela por Julián Álvarez. El club utilizó la popular frase “HERE WE GO” y compartió imágenes creadas con inteligencia artificial de los jugadores del FC Barcelona, Lamine Yamal, Pedri y Raphinha vistiendo la camiseta rojiblanca, imitando el estilo habitual de los anuncios de fichajes.

La broma del Atlético de Madrid al FC Barcelona

Imagen de Lamine Yamal: HERE WE GO! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’.

Imagen de Pedri: HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo.

Imagen de Raphinha: HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable.

