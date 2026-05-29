Adalberto Carrasquilla dedica mensaje a fanáticos de Pumas

El mediocampista de la Selección de Panamá , Adalberto Carrasquilla, publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer a los fanáticos de Pumas , luego de caer en la final (1-2) ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

"Coco" encendió las alarmas en ese compromiso tras salir de cambio entre lágrimas y con las manos en el rostro, pero luego varios informes señalaron que el canalero sufrió una lesión menor (tirón en el aductor izquierdo).

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El futbolista de 27 años se encuentra concentrado en el hotel de la selección en Panamá y no viajó a Brasil para trabajar en su recuperación y llegar al debut mundialista frente a Ghana, el 17 de junio.

Mensaje de Adalberto Carrasquilla

Gracias de corazón a toda la afición de Pumas UNAM por acompañarnos y creer en nosotros en cada momento.

Duele porque estuvimos cerca y porque esta temporada nos llenó de mucha ilusión a todos. Este equipo dejó todo hasta el final por estos colores.

Nos vamos golpeados, pero volveremos más fuertes. Gracias por siempre estar.