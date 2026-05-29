LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  29 de mayo de 2026 - 10:20

Adalberto Carrasquilla dedica mensaje a fanáticos de Pumas

El panameño Adalberto Carrasquilla publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer a los fanáticos de Pumas.

Adalberto Carrasquilla dedica mensaje a fanáticos de Pumas

Adalberto Carrasquilla dedica mensaje a fanáticos de Pumas

FOTO: ADALBERTO CARRASQUILLA

El mediocampista de la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla, publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer a los fanáticos de Pumas, luego de caer en la final (1-2) ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

El futbolista de 27 años se encuentra concentrado en el hotel de la selección en Panamá y no viajó a Brasil para trabajar en su recuperación y llegar al debut mundialista frente a Ghana, el 17 de junio.

Mensaje de Adalberto Carrasquilla

Gracias de corazón a toda la afición de Pumas UNAM por acompañarnos y creer en nosotros en cada momento.

Duele porque estuvimos cerca y porque esta temporada nos llenó de mucha ilusión a todos. Este equipo dejó todo hasta el final por estos colores.

Nos vamos golpeados, pero volveremos más fuertes. Gracias por siempre estar.

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