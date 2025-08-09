Campeonato de Niños Sub-15: XI de Panamá para la semifinal ante Estados Unidos

La selección de Panamá Sub-15 dirigida por Leonardo Pipino, ya tiene su once definido para enfrentar a Estados Unidos en la segunda semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 , que se disputa en Alajuela, Costa Rica.

Los Canaleros comenzaron con una derrota frente a Honduras, pero se recuperaron con victorias ante El Salvador, Nicaragua y México. El capitán Alfredo Maduro marcó seis goles en la fase de grupos y es el máximo goleador del torneo hasta el momento.