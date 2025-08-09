Campeonato de Niños Sub-15 Marea Roja -  9 de agosto de 2025 - 11:39

Campeonato de Niños Sub-15: XI de Panamá para la semifinal ante Estados Unidos

La selección de Panamá Sub-15 presentó su XI inicial para enfrentar a Estados Unidos en la segunda llave semifinal.

FOTO: FPF

La selección de Panamá Sub-15 dirigida por Leonardo Pipino, ya tiene su once definido para enfrentar a Estados Unidos en la segunda semifinal del Campeonato de Niños Sub-15, que se disputa en Alajuela, Costa Rica.

Los Canaleros comenzaron con una derrota frente a Honduras, pero se recuperaron con victorias ante El Salvador, Nicaragua y México. El capitán Alfredo Maduro marcó seis goles en la fase de grupos y es el máximo goleador del torneo hasta el momento.

XI DE PANAMÁ vs ESTADOS UNIDOS - CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15 CONCACAF

Isaías Abuabara, Gabriel Mendoza, Mauro Ortega, Alfredo Maduro, Emanuel Rodríguez, Steven Moreno, Jasio Jordan, Anderson Ojo, Joel Sánchez, Alexander Tull y Neir Marrugo.

image

PANAMÁ VS ESTADOS UNIDOS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15

  • Fecha: Sábado, 9 de agosto de 2025
  • Hora: 12:00 p.m.
  • Lugar: Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol
  • Dónde ver: En vivo por Únicos y más detalles en rpctv.com
