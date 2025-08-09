Campeonato de Niños Sub-15: XI de Panamá para la semifinal ante Estados Unidos

La selección de Panamá Sub-15 dirigida por Leonardo Pipino, ya tiene su once definido para enfrentar a Estados Unidos en la segunda semifinal del Campeonato de Niños Sub-15, que se disputa en Alajuela, Costa Rica.
XI DE PANAMÁ vs ESTADOS UNIDOS - CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15 CONCACAF
Isaías Abuabara, Gabriel Mendoza, Mauro Ortega, Alfredo Maduro, Emanuel Rodríguez, Steven Moreno, Jasio Jordan, Anderson Ojo, Joel Sánchez, Alexander Tull y Neir Marrugo.
PANAMÁ VS ESTADOS UNIDOS: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SEMIFINAL DEL CAMPEONATO DE NIÑOS SUB-15
- Fecha: Sábado, 9 de agosto de 2025
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol
- Dónde ver: En vivo por Únicos y más detalles en rpctv.com