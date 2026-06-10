Raphinha: "Ancelotti está contento conmigo, pero puedo hacer mucho más"

El extremo brasileño Raphinha , concentrado para el Mundial 2026, se mostró este miércoles autocrítico con su nivel de juego en la Canarinha, a pesar de que el seleccionador Carlo Ancelotti le ha dicho que está satisfecho con su rendimiento.

"Él (por Ancelotti) está muy contento con lo que vengo entregando en los entrenamientos y en los partidos, pero sé que puedo hacer mucho más y aún estoy en busca de mi mejor versión", reconoció el delantero del FC Barcelona en rueda de prensa, en el hotel de concentración, situado en el estado de Nueva Jersey.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Raphinha, de 29 años, aseguró que 'Carletto' tiene "total confianza" en él, pese a que las lesiones le obligaron a perderse prácticamente la mitad de los partidos de la selección de la 'era Ancelotti', que empezó en mayo de 2025.

En este sentido, indicó que el preparador de Reggiolo ya le acompañaba de su etapa como entrenador del Real Madrid y que ha conversado "varias veces" con él.

"Aunque éramos rivales (en España), tuvimos una buena relación", añadió.

Raphinha y lo que se exige a sí mismo

Y dijo incluso que él se exige "mucho más" que lo que le exige Ancelotti.

"Intento demostrarme más a mí mismo que soy capaz que demostrárselo al míster", comentó.

"Voy a buscar siempre dar lo mejor de mí, física y técnicamente, para poder entregar buenos resultados", agregó.

Con todo, considera que ya ha entregado "mucho" a la selección, aunque con matices: "No al mismo nivel que en mi club, pero en el último ciclo, conseguí entregar un buen fútbol, pero dentro del vestuario somos conscientes de que los resultados son importantes".

"Podemos mejorar y varios jugadores son conscientes de ello", insistió.

Raphinha también confesó sentir cierto distanciamiento con el aficionado brasileño, con el que tuvo poco contacto porque dio el salto a Europa muy pronto, con respecto al hincha del Barça, que le acompaña todos los días.

"Ganas siempre voy a entregar. Siempre busco dar lo mejor de mí (...) Y ahora me siento mucho más preparado" que en el Mundial de Qatar 2022, afirmó.

Brasil, única selección del mundo con cinco estrellas en su camiseta, debutará el sábado ante Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el Grupo C, que completan Escocia y Haití.