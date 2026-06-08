Tomás Rodríguez: "Marcar con la selección, una emoción única"

El delantero Tomás Rodríguez fue otro de los protagonistas que brindó declaraciones desde el campamento base de la selección de Panamá, que prepara los últimos detalles previo al Mundial 2026.

En la despedida en tierras panameñas, Rodríguez, actual delantero del Saprissa anotó y destaca la importancia de ello, en su camino a la cita mundialista.

La importancia del gol para Tomás Rodríguez

"Para mí es algo importante, el marcar con la selección, algo que para cualquier futbolista es una emoción única, para mi como delantero es una emoción extra y en el Rommel Fernández en una despedida que fue muy importante, que significó mucho para mí a nivel personal y aportando a nivel grupal", mencionó el ex Alianza y Sporting San Miguelito de la LPF.

La importancia de los amistosos previos al Mundial

"Claro, creo que para nosotros los partidos que jugamos fueron importantes, a pesar que uno fue de despedida y el de ahora con Bosnia, que estará en el Mundial, un rival europeo, fue una muy buena preparación y es lo que se va a venir en el Mundial y nosotros vamos a prepararnos para eso", añadió Rodríguez, actual delantero del Deportivo Saprissa.

"Competencia sana, con compañeros delanteros que viene de hacer cosas buenas con su club, es una posición muy exigente de parte de la afición panameña, siempre Panamá tiene esa ilusión, esa hambre de anotar, es una motivación muy buena eso me obliga a mí a trabajar mucho más para pelear por el puesto", finalizó Tomás Rodríguez.