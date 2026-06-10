Raphinha y elogios para su compañero Vinícius Jr

El extremo del FC Barcelona Raphinha elogió este miércoles, en la concentración de la selección de Brasil para el Mundial 2026, la experiencia y la capacidad para decidir partidos de su compatriota y rival en el Real Madrid Vinicius Jr.

"Vini es joven, pero por su experiencia y sus conquistas puede resolver un partido de Copa del Mundo y traer el hexacampeonato; yo me incluyo en ese grupo", afirmó el atacante en rueda de prensa en el lujoso hotel de la Canarinha, en Basking Ridge (Nueva Jersey).

El 11 de la 'Seleção' habló de la mayor responsabilidad que tienen que tener los más veteranos del vestuario frente a futbolistas más jóvenes, como Endrick y Rayan, que encaran su primer Mundial con apenas 19 años.

No obstante, subrayó que cada uno tiene que ser consciente de lo que significa "vestir la camiseta de la selección" y entender su "momento y el peso" que le corresponde dentro del vestuario.

En este contexto, cree que, pese a las dudas que existen sobre su irregular juego, Brasil "está llegando fuerte" a este Mundial, que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá, y será el más largo de la historia.

"Llegamos muy bien preparados", dijo el exjugador del Leeds United.

En su opinión, la clave del éxito estará en "defender bien" porque la capacidad ofensiva brasileña ya es "muy grande" por sí misma.

"Tenemos que entrenar bastante la parte defensiva. Si defendemos bien, la posibilidad de ganar es muy grande", apuntó el delantero de 29 años.

"Esta competición es corta y es traicionera. Hay poco tiempo para organizarse. Entonces, estamos intentando adaptarnos y llegar lo mejor posible para no cometer errores", añadió.

Brasil, única selección del mundo con cinco estrellas en su camiseta, debutará el sábado ante Marruecos, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el Grupo C, que completan Escocia y Haití.