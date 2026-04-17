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¡CLASIFICADAS!: Panamá Femenina avanza al Premundial CONCACAF W

Panamá Femenina vs Cuba: EN VIVO partido de la Clasificatoria CONCACAF W

Panamá Femenina vs Cuba: EN VIVO partido de la Clasificatoria CONCACAF W

Marea Roja - 

Sigue el minuto a minuto del partido entre Panamá Femenina y Cuba en la Clasificatoria CONCACAF W desde el Estadio Universidad Latina.

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Final / Panamá Femenina 3-0 Cuba

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Minuto 90+2 / Panamá Femenina 3-0 Cuba

Kenia Rangel recorta hacia su derecha dejando una rival atrás, remata cerca del arco que se marcha por arriba.

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Minuto 90 / Panamá Femenina 3-0 Cuba

Riley la toca a un lado para Saenz que remata alto dentro del área.

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Minuto 81 / Panamá Femenina 3-0 Cuba

Karla Riley lo intenta desde fuera del área, pero a las manos de la portera.

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Minuto 65 / Panamá Femenina 3-0 Cuba

Tiro de esquina para Hernández que de cabeza remata picado pero la portera manda otra vez al tiro de esquina.

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Minuto 57 / Panamá Femenina 3-0 Cuba

Gran pase filtrado de Camarena para Araúz que frente a la portera remata por bajo a la derecha ante la salida de la portera.

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Minuto 53 / Panamá Femenina 2-0 Cuba

Ana Quintero mete un pase atrás hacia el sector derecho, Katherine Castillo le pega desde lejos desviado.

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Inició el segundo tiempo

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Medio tiempo / Panamá Femenina 2-0 Cuba

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Minuto 42 / Panamá Femenina 2-0 Cuba

Tiro libre al área para la llegada de Katherine Castillo que de cabeza remata por alto.

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Minuto 33 / Panamá Femenina 2-0 Cuba

Karla Riley desde larga distancia remata al arco pero se marcha fuera.

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Minuto 22 / Panamá Femenina 2-0 Cuba

Tiro de esquina, el balón pega en la defensora Sheyla Wanton y se mete al arco.

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Minuto 19 / Panamá Femenina 1-0 Cuba

Katherine Castillo remata desde la derecha pero se marcha por un costado.

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Minuto 5 / Panamá Femenina 1-0 Cuba

Katheryn Rodríguez lo intenta desde larga distancia, pero a las manos de Bailey

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Minuto 2 / Panamá Femenina 1-0 Cuba

Karla Riley falla el penal luego que Matamoro lo detuviera, el balón queda suelto para la llegada de Ericka Araúz que define.

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INICIÓ EL PARTIDO

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En vivo por RPC

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Entrada en calor

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Llegan las nuestras

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Alineación de Panamá Femenina

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Escenario listo

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Camerino

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