La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto con Inter vs Monza

La nueva temporada de la Serie A, la Primera División italiana, arrancará el fin de semana del 23 de agosto con el vigente campeón, el Inter de Milan, recibiendo en casa al recién ascendido Monza o con el Roma enfrentándose a la Fiorentina.

La primera jornada de la temporada 2026/2027, sorteada este viernes, enfrentará al anterior 'subcampeón', el Nápoles, con el Génova; al Roma con la 'Fiore' y al Como 1907 de Cesc Fabregas y Nico Paz contra el Udinese y con la mente en la Liga de Campeones.

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