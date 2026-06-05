La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto con Inter vs Monza

La nueva temporada de la Serie A, la Primera División italiana, arrancará el fin de semana del 23 de agosto con el vigente campeón, el Inter de Milan, recibiendo en casa al recién ascendido Monza o con el Roma enfrentándose a la Fiorentina.
La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto
El resto de encuentros serán Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Parma-Cagliari, Torino-Milan y Venecia-Lecce.
El campeonato liguero italiano regresará así tras una pausa estiva en la que no han faltado los fichajes y los cambios de entrenadores, como el sonado despido de Massimiliano Allegri del A.C Milan.