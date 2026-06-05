SERIE A Fútbol Internacional -  5 de junio de 2026 - 15:44

La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto con Inter vs Monza

La Serie A ya anunció la fecha de su próximo torneo que será el 23 de agosto con doble partido, Inter vs Monza y Roma vs Fiorentina.

La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto con Inter vs Monza
La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto con Inter vs Monza

La nueva temporada de la Serie A, la Primera División italiana, arrancará el fin de semana del 23 de agosto con el vigente campeón, el Inter de Milan, recibiendo en casa al recién ascendido Monza o con el Roma enfrentándose a la Fiorentina.

La primera jornada de la temporada 2026/2027, sorteada este viernes, enfrentará al anterior 'subcampeón', el Nápoles, con el Génova; al Roma con la 'Fiore' y al Como 1907 de Cesc Fabregas y Nico Paz contra el Udinese y con la mente en la Liga de Campeones.

La Serie A iniciará el próximo 23 de agosto

El resto de encuentros serán Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Parma-Cagliari, Torino-Milan y Venecia-Lecce.

El campeonato liguero italiano regresará así tras una pausa estiva en la que no han faltado los fichajes y los cambios de entrenadores, como el sonado despido de Massimiliano Allegri del A.C Milan.

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