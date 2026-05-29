MAREA ROJA Marea Roja -  29 de mayo de 2026 - 13:27

Panamá Femenina revela convocatoria para amistosos vs Jamaica

La FPF hizo oficial la convocatoria de Panamá Femenina para jugar dos encuentros amistosos contra Jamaica.

Panamá Femenina revela convocatoria para amistosos vs Jamaica

Panamá Femenina revela convocatoria para amistosos vs Jamaica

FOTO: IA CHATGPT

La directora técnica de Panamá Femenina, Toña Is, presentó a sus elegidas para disputar los amistosos internacionales ante Jamaica a disputarse el 5 y 8 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/2060421781819740235?s=20&partner=&hide_thread=false

Convocatoria de Panamá Femenina para amistosos vs Jamaica

Porteras

  • Yenith Bailey – Santa Fe FC
  • Farissa Córdoba – UMECIT FC
  • María Cervantes – Atlético Nacional

Defensas

  • Arlén Hernández – Santa Fe FC
  • Rebeca Espinosa – Santa Fe FC
  • Katherine Castillo – CA San Lorenzo (ARG)
  • Hilary Jaén – UMass Lowell (USA)
  • Wendy Natis – Kolbotn IL (NOR)
  • Carina Baltrip Reyes – Lazio (ITA)
  • Vilma García – FC Chorrillo

Volantes

  • Carmen Montenegro
  • Alexis Pashales – West Virginia (USA)
  • Deysiré Salazar – FC Chorrillo
  • Schiandra González
  • Karla Riley – U. de Chile (CHI)
  • Aldrith Quintero – Alhama FC

Delanteras

  • Sherline King – Oklahoma St. (USA)
  • Ericka Araúz – Rayadas de Chiriquí
  • Riley Tanner – Sydney FC (AUS)
  • Emily Cedeño – FC Chorrillo
  • Analía Arosemena – UMECIT FC
  • Katherin Parris
  • Ana Quintero – U. South Florida (USA)
  • Saichel Rivera – Atl. Nacional

DT: Toña Is

Partidos: Panamá vs Jamaica

5 y 8 de junio

Rommel Fernández Gutiérrez

FUENTE: FPF

En esta nota:
Seguir leyendo

Brasil vs selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en vivo amistoso

Panamá Sub-20 y sus convocados para amistosos en Turquía

Selección de Panamá llega a Brasil para amistoso previo al Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias