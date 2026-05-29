Panamá Femenina revela convocatoria para amistosos vs Jamaica

La directora técnica de Panamá Femenina, Toña Is, presentó a sus elegidas para disputar los amistosos internacionales ante Jamaica a disputarse el 5 y 8 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Convocatoria de Panamá Femenina para amistosos vs Jamaica
Porteras
- Yenith Bailey – Santa Fe FC
- Farissa Córdoba – UMECIT FC
- María Cervantes – Atlético Nacional
Defensas
- Arlén Hernández – Santa Fe FC
- Rebeca Espinosa – Santa Fe FC
- Katherine Castillo – CA San Lorenzo (ARG)
- Hilary Jaén – UMass Lowell (USA)
- Wendy Natis – Kolbotn IL (NOR)
- Carina Baltrip Reyes – Lazio (ITA)
- Vilma García – FC Chorrillo
Volantes
- Carmen Montenegro
- Alexis Pashales – West Virginia (USA)
- Deysiré Salazar – FC Chorrillo
- Schiandra González
- Karla Riley – U. de Chile (CHI)
- Aldrith Quintero – Alhama FC
Delanteras
- Sherline King – Oklahoma St. (USA)
- Ericka Araúz – Rayadas de Chiriquí
- Riley Tanner – Sydney FC (AUS)
- Emily Cedeño – FC Chorrillo
- Analía Arosemena – UMECIT FC
- Katherin Parris
- Ana Quintero – U. South Florida (USA)
- Saichel Rivera – Atl. Nacional
DT: Toña Is
FUENTE: FPF