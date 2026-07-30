Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Colombia supera por la mínima a Panamá

La selección de Panamá Sub-21 cayó por marcador de 0-1 ante el onceno de Colombia en su estreno en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 desde Santo Domingo.

Los dirigidos por el DT César Aguilar arrancaron con mucha ofensiva el duelo en el Estadio Moca 85, Moca, con la oportunidad de inmediato al minuto 4' para Ángel Díaz, elemento del Tauro FC, que disparó con potencia con su pie izquierdo, pero terminó en el poste.

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La selección Colombia respondió a los ataques panameños, con varios tiros al arco, en los que resolvió de gran manera el arquero Lucca Bellina, protagonista del 0-0 al medio tiempo.

Colombia anotó y ganó en duelo de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La segunda mitad inició tal como el primer tiempo, con el zurdo Ángel Díaz otra vez en el área para sacar remate, esta vez tirándola muy por encima del arco.

El duelo continuo muy cerrado, con oportunidades en ambos oncenos, pero con un destacado Lucca Bellina nuevamente salvando en ocasiones a "La Roja".

Cuando parecía que no llegaba la anotación, Colombia sacó ventaja y puso el único gol del partido al minuto 82', aprovechando una jugada a balón detenido.

Un tiro libre cercano al área, que los "cafeteros" tocaron en corto en jugada fabricada para el gol de Kéner González, que definió de buena forma de pierna derecha.