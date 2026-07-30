Besiktas de Michael Amir Murillo supera al Midtjylland y siguen avanzando en Europa League

El Besiktas del defensor panameño Michael Amir Murillo superaron por marcador de 02 al FC Midtjylland del fútbol de Dinamarca y avanzan a la tercera ronda clasificatoria de La UEFA Europa League.
El segundo llegó al 76' con definición desde el punto penal de Orkun Kökçü.
Michael Amir Murillo saltó a la cancha como titular y fue sustituido al minuto 86' del partido, para darle paso a cancha al alemán Taylan Bulut.
Listo próximo rival para Besiktas de Michael Amir Murillo
El Besiktas se enfrentará al Hradec Kralove, representante de la República Checa, en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League.
Esta ronda se disputará entre el 6 y el 13 de agosto mediante un sistema de eliminatorias a doble partido. Nuestro equipo, el Besiktas, jugará el partido de ida como visitante.