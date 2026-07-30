FÚTBOL Fútbol Internacional -  30 de julio de 2026 - 15:19

Besiktas de Michael Amir Murillo supera al Midtjylland y siguen avanzando en Europa League

Michael Amir Murillo vio acción en el triunfo del Besiktas, que avanzó a la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Europa League

Besiktas de Michael Amir Murillo supera al Midtjylland y siguen avanzando en Europa League

Besiktas de Michael Amir Murillo supera al Midtjylland y siguen avanzando en Europa League

FOTO: BESIKTAS

El Besiktas del defensor panameño Michael Amir Murillo superaron por marcador de 02 al FC Midtjylland del fútbol de Dinamarca y avanzan a la tercera ronda clasificatoria de La UEFA Europa League.

En un partido muy cerrado, la visita se puso en ventaja sobre el minuto 70' con Milot Rashica, aprovechando su superioridad numérica, a partir de la expulsión de Erlic al 53'.

El segundo llegó al 76' con definición desde el punto penal de Orkun Kökçü.

Michael Amir Murillo saltó a la cancha como titular y fue sustituido al minuto 86' del partido, para darle paso a cancha al alemán Taylan Bulut.

Listo próximo rival para Besiktas de Michael Amir Murillo

El Besiktas se enfrentará al Hradec Kralove, representante de la República Checa, en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League.

Esta ronda se disputará entre el 6 y el 13 de agosto mediante un sistema de eliminatorias a doble partido. Nuestro equipo, el Besiktas, jugará el partido de ida como visitante.

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