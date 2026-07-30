El San Francisco FC informa la situación con Radamel Falcao

El San Francisco FC envió un comunicado en redes sociales aclarando la situación con el futbolista colombiano Radamel Falcao y lo que se habla en medios de comunicación sobre la llegada del "Tigre" a Panamá y a la LPF.

"Ante las versiones que han circulado recientemente sobre la llegada de Radamel Falcao García a nuestra institución, en el San Francisco FC queremos aclarar la situación ante los medios de comunicación y nuestra afición. Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá".

Radamel Falcao se mudará a Panamá

El San Francisco confirmó que el futbolista colombiano si se mudará a Panamá pero que no jugará con el club en estos momentos.

"Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que en no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC.

Entendemos el entusiasmo que genera una figura de su talla mundial, pero pedimos a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar la privacidad de Radamel y su familia en esta nueva etapa. En caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, seremos los primeros en informarlo de manera oportuna a través de nuestras vías oficiales".