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Mundial Sub-17: Tabla de posiciones tras la jornada 2 del grupo de Panamá
Panamá suma dos derrotas en el Mundial Sub-17 y ante Egipto será un partido crucial, repasa los detalles en esta nota.
La selección de Panamá Sub-17 cayó en las dos primera jornadas del Mundial Sub-17 de la FIFA con derrotas sobre el final 2-0 y 2-1 y esto lo ubica de último en el Grupo A en la tabla de posiciones.
En ambos partidos, ante Catar y Grecia, el equipo de Felipe Baloy recibieron goles sobre el final del encuentro.
Tabla de posiciones de Panamá en la Jornada 1 del Mundial Sub-17
Posición, equipo, partidos, puntos
- Grecia 2 - 6
- Egipto 2 - 3
- Qatar 2 - 3
- Panamá 2 - 0
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