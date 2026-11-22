Premundial U12 de Béisbol : Panamá cayó ante México

La selección de Panamá U12 sufrió una ajustada derrota de 7-6 ante México este domingo 22 de noviembre, en el tercer compromiso en el Premundial U12 de béisbol 2026, que se disputa en República Dominicana.

La novena panameña tomó la ventaja desde el primer episodio con dos carreras y amplió la diferencia con cuatro anotaciones en la cuarta entrada para colocarse arriba 6-4.

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Sin embargo, México reaccionó en la parte baja del sexto episodio con un rally de tres carreras para darle vuelta al marcador y quedarse con la victoria por 7-6.

Panamá conectó nueve imparables y cometió un error defensivo, mientras que México terminó con diez hits y dos errores.

En la ofensiva panameña destacaron Thiago Paolo Serracín Orozco y Noah Milan Arauz Gantes, quienes conectaron dos imparables cada uno y remolcaron dos carreras por cabeza.

Con este resultado, Panamá queda con marca de dos victorias y una derrota (2-1), mientras que México mantiene su invicto con récord de 3-0 en el torneo.

La selección nacional buscará conseguir triunfos en el inicio de la Súper Ronda, en donde arrancará con marca de 0-1.