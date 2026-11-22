La Selección de Panamá Sub-17 afrontará un compromiso decisivo cuando se mida a Egipto en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El equipo dirigido por Felipe Baloy llegará a este encuentro con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen, luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante Catar (2-0) y Grecia (2-1).

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Ante el conjunto griego, la Rojita mostró capacidad de reacción y consiguió su primer gol en el torneo por intermedio de Estevis López, quien anotó al minuto 84. Sin embargo, cuando parecía que Panamá podía rescatar un empate, Grecia marcó el tanto definitivo al 90+5.

Egipto llega motivado

El combinado egipcio también comenzó su participación con una derrota 2-1 frente a Grecia, pero logró recuperarse este domingo al vencer 2-0 al anfitrión Catar.

Este resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos y llegar con mejores sensaciones al enfrentamiento ante Panamá.

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