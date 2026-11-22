El panameño de 30 años de edad Michael Amir Murillo brindó una asistencia en el triunfo del Besiktas de visitante por marcador de 4-2 ante el Konyaspor en la Súper Liga de Turquía.

El Beiktas comenzó su partido de la Superliga como visitante con fuerza y se puso en ventaja 1-0 cuando Dusan Vlahovic aprovechó su propio rebote para marcar a los 10 minutos.

En el minuto 34, el máximo goleador internacional serbio de la Liga Turca puso el 2-0 para el Beikta con su segundo gol de la tarde. Pero el equipo local reaccionó y recortó distancias con un gol de Jean-Luc Dompe justo antes del descanso.

El Konyaspor mantuvo ese impulso en la segunda mitad y un cabezazo de Enis Destan igualó el marcador en el minuto 63, silenciando a la afición visitante del Beiktas. Sin embargo, la visita, decidido a no dejar escapar la victoria, recuperó la ventaja con una magnífica jugada individual de Leandro Trossard en los últimos minutos.

Asistencia de Michael Amir Murillo

Finalmente, Vaclav Cerny sentenció el partido con un golazo en el tiempo de descuento, poniendo fin a la larga racha de malos resultados del Besiktas como visitante, este último gol con asistencia del panameño Michael Amir Murillo.

FUENTE: BESIKTAS JK