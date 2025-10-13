Selección de Panamá: Así fue la conferencia de prensa de Thomas Christiansen

Fajardo
"José Fajardo en los partidos importantes aparece, mete gol, nos clasificó a la Nations, a la Copa Oro, él siempre está allí dándole todo. En El Salvador hubo un espíritu muy positivo.
MAREA ROJA
Minuto a minuto de la conferencia de prensa de Thomas Christiansen de cara al partido entre la Selección de Panamá ante Surinam en Eliminatorias CONCACAF.
Sigue el minuto a minuto de la conferencia de prensa de Thomas Christiansen de cara al partido entre la Selección de Panamá ante Surinam en Eliminatorias CONCACAF.