EN VIVO

MAREA ROJA

Selección de Panamá: Así fue la conferencia de prensa de Thomas Christiansen

Thomas Christiansen

Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá

Marea Roja - 

Minuto a minuto de la conferencia de prensa de Thomas Christiansen de cara al partido entre la Selección de Panamá ante Surinam en Eliminatorias CONCACAF.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia de prensa de Thomas Christiansen de cara al partido entre la Selección de Panamá ante Surinam en Eliminatorias CONCACAF.

Live Blog Post

Fajardo

"José Fajardo en los partidos importantes aparece, mete gol, nos clasificó a la Nations, a la Copa Oro, él siempre está allí dándole todo. En El Salvador hubo un espíritu muy positivo.

Live Blog Post

"Si ganamos mañana, ante Guatemala, ya está. Los jugadores no lo tienen que tomar como presión, no tienen que tomarlo como un reto, lo nunca visto es lo que necesitamos de la afición.

Live Blog Post

Juego directo

"Con línea de cuatro estás más expuesto que con cinco. Con el orden tienes que solventar. En el partido contra El Salvador fueron por errores nuestro"

Live Blog Post

"Si no tienes todo junto, es complicado ganar un partido, tenemos que imponer todo en el terreno de juego mental, físicamente, no queda de otra.

Live Blog Post

Cabezas de serie no son líderes

"Se ha generado una tensión de los equipos de arriba, los cabezas de serie, hay que asumirlo, estar preparado. Hoy en día si no compites al cien por cien, te vez superior, lo pagas".

Live Blog Post

Plantilla

"Tengo 23 jugadores en la concentración y cuento con todos, podrían jugar todos de inicios, es mi responsabilidad elegir el once primero y luego los cambios en beneficios del equipo. El cambio de las eliminatorias anteriores a esta, eso ha sido un análisis".

Live Blog Post

¿Qué espera para mañana?

"Las posibilidades de ganar mejoran jugando bien", dijo Thomas defendiendo su estilo de juego en los últimos años.

Live Blog Post

De cara a gol

"Cómo todas las concentraciones, hacemos evaluaciones distintas, de cómo queremos atacar dependiendo del rival, depende de la intensión, lo más importante es generar ocasiones y meterlas".

Live Blog Post

Experiencia

"Las eliminatorias para Qatar dio muchas enseñanzas, sabiendo los difícil que es ganar un partido fuera, dándole esa importancia, lo que hay que transmitir y llevar a las eliminatorias estas y creo que con el partido de El Salvador había momentos para atacar, controlar. Los chicos también supieron escoger los momentos".

Live Blog Post

Grupo

"Después del partido en Surinam, los comentarios en el cuerpo técnico, podría ser nuestro rival directo, es un equipo que lo va a poner difícil. Lo curioso es cómo se han conseguidos los triunfos, fuera de casa, habla de lo competitivo que ha sido las eliminatorias. Los que han sido cabeza de serie han sufrido bastante. La exigencia máxima se tiene que demostrar en el terreno de juego".

Live Blog Post

Partido

"El partido de mañana es importante, pero tenemos que tomar el partido como una...tenemos que salir al terreno de juego, convencidos de que las cosas van a salir bien. El resultado en El Salvador ha respaldado el sentir del equipo y ahora hay que rematarlo".

Live Blog Post

Surinam

"A mí me preocupa todo de Surinam, es un equipo con jugadores que juegan en ligas internacionales y europeas. Vienen a jugar liberados, vienen de sacar buenos resultados, por su forma de jugar van a venir sin ninguna preocupación. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, la experiencia en el primer partido vemos lo que tenemos que mejorar, insistir".

Live Blog Post

Mentalidad

"Es algo que hemos analizado, trabajado, algo que los jugadores y el cuerpo técnico hemos visto que había que hacer un cambio y se ha visto reflejado en el partido, pero eso no significa que el partido de mañana será fácil, el equipo tiene que competir, disfrutarlo con paciencia, que disfruten y que estén partidos".

Live Blog Post

Controlan el destino

"Antes de la jornada anterior, ya dijimos que teníamos en nuestras manos de poder ganar los partidos o depender de nosotros mismos. El partido de mañana va a ser esencial, sin esa presión, demanda.

Live Blog Post

José Córdoba es baja

"Si que tengo claro lo que vamos hacer, los que van a jugar Esperemos que no pase nada fuera de lo normal. Lo que si está claro que Coto va a ser baja. Ramos entró bien, cumplió muy bien esa función".

Live Blog Post

Panamá viene de ganar

Panamá ganó por primera vez en el Estadio Cuscatlán en Eliminatorias para llegar a cinco puntos en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

En esta nota:
Seguir leyendo

Thomas Christiansen: "José Fajardo en los partidos en donde nos jugamos mucho aparece"

Thomas Christiansen: "El partido ideal de mañana es ganar", Thomas Christiansen

José Córdoba se perderá el choque ante Surinam por lesión

Recomendadas

Últimas noticias