Thomas Christiansen: "El partido ideal de mañana es ganar", Thomas Christiansen

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa previo al duelo de local ante Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por las eliminatorias Concacaf, luego de sumar 3 importantes puntos en la ciudad de San Salvador.

Thomas Christiansen

"Tengo claro que vamos hacer, como vamos jugar, pero todavía tenemos un entrenamiento por delante, también el tema táctico no suelo dar pistas, lo que si esta claro es que Córdoba ha sido baja y Jiovany Ramos entró muy bien, los primeros minutos un poco nervioso, pero entró muy bien en esa función", destacó el DT.

"Antes de la jornada anterior dijimos que teníamos en nuestras manos las posibilidades de poder ganar, de depender de nosotros mismos, ahora con la victoria se nos pone un poco mejor, pero yo creo que el partido de mañana va a ser crucial, importante, nos vamos a encontrar con una buena selección, sin esa presión, sin esa demanda, sabemos la calidad que tienen", añadió el hispano danés.

"El partido ideal de mañana es ganar, eso es lo ideal por supuesto, si puedes jugar bien, ganar, dominar y golear sería rematar la faena, pero al final lo que buscamos es como la pregunta, no hay que jugar bonito, hay que ganar, pero las posibilidades de ganar son mejores jugando bien, haciende lo que hemos hecho durante muchos años más, lo que saben hacer los jugadores y que disfruten del partido porque va a ser muy bonito", mencionó el entrenador de "La Roja".

"Es siempre importante que los goles metan gol, que los jugadores importantes aparezcan, como fue el de El Salvador, es muy positivo, José Fajardo en los partidos en los que nos jugamos mucho aparece, el siempre están ahí, siempre poniendo todo de sí mismo, todos contra El Salvador tuvimos un espíritu, veíamos las caras, de que un compañero también lo puede hacer por mi entonces eso refuerza un poco la confianza y el espíritu de equipo", finalizó.