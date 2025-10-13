Marea Roja Marea Roja -  13 de octubre de 2025 - 12:40

José Córdoba se perderá el choque ante Surinam por lesión

El defensor panameño José Córdoba no estaría disponible para enfrentar a Surinam en las Eliminatorias CONCACAF.

José Córdoba se perdería el choque ante Surinam por lesión

José Córdoba se perdería el choque ante Surinam por lesión

FOTO: FPF

El defensor de la Selección de Panamá, José Córdoba, no estaría disponible para enfrentar a Surinam el martes, en la cuarta fecha del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

El comunicado oficial por parte de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), reveló que "Coto" tiene una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho.

La mala fortuna para José Córdoba

Contra El Salvador, Córdoba jugó su quinto choque con Panamá en Eliminatorias y volvía a sumar minutos después de ser suplente en la ventana de septiembre contra Surinam y Guatemala.

El zaguero de 24 años ha disputado de momento seis partidos en la temporada 2025-2026 en la segunda división del fútbol inglés.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: José Córdoba regresó al once inicial vs El Salvador

Selección de Panamá entrenó con grupo al completo previo al viaje a El Salvador

Selección de Panamá vs Surinam: ¿Cuál es el historial entre ambas selecciones?

Recomendadas

Últimas noticias