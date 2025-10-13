José Córdoba se perderá el choque ante Surinam por lesión

El defensor de la Selección de Panamá, José Córdoba, no estaría disponible para enfrentar a Surinam el martes, en la cuarta fecha del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.
El comunicado oficial por parte de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), reveló que "Coto" tiene una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho.
La mala fortuna para José Córdoba
Contra El Salvador, Córdoba jugó su quinto choque con Panamá en Eliminatorias y volvía a sumar minutos después de ser suplente en la ventana de septiembre contra Surinam y Guatemala.
El zaguero de 24 años ha disputado de momento seis partidos en la temporada 2025-2026 en la segunda división del fútbol inglés.