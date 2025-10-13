José Córdoba se perderá el choque ante Surinam por lesión

José Córdoba se perdería el choque ante Surinam por lesión

El defensor de la Selección de Panamá , José Córdoba , no estaría disponible para enfrentar a Surinam el martes, en la cuarta fecha del grupo A de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF, rumbo a la Copa Mundial 2026.

El zaguero del Norwich City de la Football Club de la English Football League Championship de Inglaterra, salió lesionado al minuto 10', cuando se tiró al césped del Estadio Cuscatlán tocándose el muslo derecho, durante la victoria de los panameños 1-0 ante los salvadoreños.

El comunicado oficial por parte de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), reveló que "Coto" tiene una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho.

La mala fortuna para José Córdoba

Contra El Salvador, Córdoba jugó su quinto choque con Panamá en Eliminatorias y volvía a sumar minutos después de ser suplente en la ventana de septiembre contra Surinam y Guatemala.

El zaguero de 24 años ha disputado de momento seis partidos en la temporada 2025-2026 en la segunda división del fútbol inglés.