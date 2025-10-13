Alemania venció por la mínima a Irlanda del Norte en las Eliminatorias UEFA

Alemania , dominada en la segunda mitad, logró salir de Belfast este lunes con una valiosa victoria 1-0 contra Irlanda del Norte , en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026.

Un remate de cabeza de Nick Woltemade (31') permitió al equipo de Julian Nagelsmann imponerse en Windsor Park, pese a un gran número de ocasiones concedidas en la segunda mitad.

Alemania domina el grupo A con nueve puntos, los mismos que su principal perseguidor, Eslovaquia, a quien se enfrentará en Leipzig el próximo mes en el cierre de esta fase.

Pese a la derrota, los norirlandeses se mantienen solo a tres puntos del dúo que lidera la llave, y mantienen viva la esperanza por regresar a un Mundial por primera vez desde 1986.

Impulsados por su victoria 2-0 contra Eslovaquia el viernes, los locales creyeron haberse adelantado con un tanto de Daniel Ballard (14'), que quedó anulado por un fuera de juego en la construcción de la jugada.

La anotación del triunfo para Alemania

Apenas quince minutos después, el atacante del Newcastle Woltemade aprovechó un saque de esquina botado por David Raum para adelantar a la Mannschaft.

El imponente atacante de 1,98 m ha incorporado los goles de cabeza a su repertorio en los últimos meses. La pasada temporada en Stuttgart, en la que anotó 17 goles, solo uno de ellos llegó así. Sin embargo, desde su fichaje por las Urracas, ha marcado ya tres de sus cinco goles en su nuevo club con la cabeza.

Pese a los intentos de los locales por empatar en la segunda mitad, la Mannschaft se mantuvo firme y llega a la decisiva fecha FIFA de noviembre con la ventaja del liderato, única posición del grupo que otorga un boleto directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

