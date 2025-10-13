Thomas Christiansen: "José Fajardo en los partidos en donde nos jugamos mucho aparece"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen dejó claro en Conferencia de Prensa lo crucial que es José Fajardo en duelos de gran importancia.

Christiansen, habló de la importancia de sus goleadores y de "La Pantera" que volvió a encontrarse con el gol, anotando el del triunfo en San Salvador.

Siempre aparece, José Fajardo

"Es siempre importante que los goles metan gol, que los jugadores importantes aparezcan, como fue el de El Salvador, es muy positivo, José Fajardo en los partidos en donde nos jugamos mucho aparece, mete gol, nos clasificó para la Copa América, el siempre está ahí, siempre poniendo todo de sí mismo, siempre poniendo el equipo por delante y el no fue el único, sino todos en el partido contra El Salvador tuvimos un espíritu, veíamos las caras, de que un compañero también lo puede hacer por mi entonces eso refuerza un poco la confianza y el espíritu de equipo", mencionó Christiansen sobre José Fajardo.

El goleador llega bien previo a otto duelo importante en las eliminatorias, el cara a cara ante Surinam de este martes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.