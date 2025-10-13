MLB: Jackson Chourio supera lesión en la corva y está listo para enfrentar a Dodgers

El venezolano Jackson Chourio ha podido iniciar cada partido en el jardín izquierdo con los Cerveceros de Milwaukee desde que se resintió de una lesión en el tendón de la corva derecha en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional de la MLB contra los Cachorros, pero quedó claro en varios puntos de la serie que estaba jugando a menos del 100 por ciento. No obstante, tuvo un gran rendimiento, al irse de 18-7 con dos dobles, un jonrón, seis carreras impulsadas y un OPS de 1.088 para ayudar a los Cerveceros a vencer a los Cachorros en cinco juegos.

“A la defensiva, no creo que haya sido un gran problema”, dijo Chourio. “Creo que he podido realizar todas las jugadas y dar el 100 por ciento de esfuerzo para hacer cualquier jugada que haya sido necesaria. En las bases es donde, claro, creo que definitivamente le he prestado un poco más de atención y tal vez he tenido que ser un poco más cuidadoso”.

“Pero creo que nos estamos acercando cada vez más a volver al 100 por ciento, donde eso no será algo en lo que tengamos que pensar tanto”.

Los Cerveceros necesitan a Jackson Chourio - MLB

Un Chourio sano es algo bueno para los Cerveceros, quienes se comprometieron con él como una futura cara de la franquicia cuando lo firmaron con un contrato de ocho años y US$82 millones antes de que pasara un día en las Grandes Ligas. Ha respondido al convertirse en el primer jugador en la historia de MLB con múltiples temporadas 20-20 antes de cumplir los 22 años, y al batear .414/.452/.793 en sus primeros ocho partidos de postemporada previo a esta SCLN.

“Creo que cada día de esta semana que ha pasado, he podido sentirme un poco mejor”, añadió. “Me siento cómodo diciendo que estoy cerca del 100 por ciento en este momento”.

FUENTE: MLB