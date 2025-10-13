Selección de Panamá vs Surinam: ¿Cuál es el historial entre ambas selecciones?

La Ronda Final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026 continúa con la Selección de Panamá recibiendo a Surinam en el Grupo A el martes en el Estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá, Panamá.

Panamá buscará otra victoria después de derrotar 1-0 a El Salvador con un gol de José Fajardo. Este triunfo fue histórico, ya que marcó la primera victoria de Panamá en territorio salvadoreño en las Eliminatorias mundialistas de Concacaf.

Panamá ocupa el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates. Una victoria lo enviaría al primer lugar antes de los partidos de noviembre.

Surinam visita Panamá tras empatar 1-1 en casa ante Guatemala el viernes. Un gol en los minutos finales de Virgil Misidjan aseguró el punto.

Serie Histórica - Selección de Panamá vs Surinam

Panamá y Surinam volverán a enfrentarse por segunda vez en su historia, en un duelo con sabor a revancha tras el empate sin goles en el primer cruce entre ambas selecciones, disputado en la jornada anterior de las clasificatorias.

Primer duelo en Ciudad de Panamá

Este será el primer encuentro oficial entre ambas selecciones en el Estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá. El único antecedente hasta ahora se jugó el 5 de septiembre de 2025 en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo, Surinam, y terminó con un empate 0-0.

FUENTE: CONCACAF