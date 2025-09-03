EN VIVO

Selección de Panamá: Así fue la conferencia de prensa de Thomas Christiansen y Aníbal Godoy

Sigue el minuto a minuto de la conferencia de prensa de Thomas Christiansen sobre el partido de eliminatoria entre Surinam y la Selección de Panamá.

Nueve y el discurso

Thomas: "Lo bueno que tengo es dónde elegir y vienen de meter goles. Hay garantías pero vamos a ver mañana, tenemos una idea de lo que queremos y qué tipo de jugador queremos para este partido en específico.

Godoy: "La arenga sale en el momento, lo que uno piensa, se puede hablar que futbolísticamente venimos en gran momento, venimos cambiando el fútbol de Panamá. Estos partidos hay que saberlos donde jugar, hay momentos donde se va a sufrir y habrá momentos donde hay que saber sufrir. Por esa parte hay que estar todos unidos y saber que este equipo va a dar todo por el país".

Presión

Thomas: "Lo de la presión ha sido la frase más escucha y hecha por ustedes en el 2025 y sí, es una presión máxima, es una obligación. En mi contrato no me da para más, es mi última eliminatoria.

Godoy: "Es un grupo serio, comprometido, no hay momento de relajación, nos jugamos mucho, demasiado, hay que estar, cada entreno cuenta, y sabemos que hay que estar preparados y el grupo llegará a 100 a cada partido.

Primer partido

Thomas: "Me da igual cómo ganar el partido, tenemos una identidad sobre el terreno de juego. Del juego ante Honduras sabemos lo que tenemos que corregir.

Godoy: "El mensaje está claro, para todos nosotros, para el país, saben como movemos el fútbol. Hace olvidar todo lo malo que hay en Panamá, a la persona, en diciembre esperemos pasar una buena navidad".

Ritmo

Thomas: "Para nosotros esta fecha es importante, tenemos jugador ya compitiendo en todas las ligas, en comparación con los partidos que tenemos en enero, febrero marzo. Importante salir de esta ventana con el máximo número de puntos

Godoy: "Es el momento más importante para nosotros, el país, tenemos un país por detrás y estamos consciente de lo que nos jugamos, hemos conversado mucho, esta es la eliminatorias de nosotros. Surinam, El Salvador y Guatemala piensan lo mismo y tenemos que estar preparados, sin sorpresas.

Partido ante Surinam

Thomas: "Mañana quiero ver un Panamá valiente con ilusión, ganas, que compita los 90 minutos hasta el último silbido, que tenga la capacidad mental de sacar el partido. Sacar los tres puntos, pero con cabeza, sabemos que es un partido difícil peor hay que sacar un buen resultado

Godoy: "Las vibras son las mismas desde el primer día, estamos esperando con ansias, el grupo está comprometido, hemos hablado que debemos ser inteligente, cada punto cuenta. Queremos ganar cada partido, pero hay que jugarla y estar preparados para todo.

Plantilla

Thomas: "Creo que es la primera vez que no tenemos ninguna lesión de los jugadores que tenemos en mente convocar. La presión seguro pero tenemos que ganar un partido mañana".

Godoy: "No hago la alineación, todos queremos jugar y por allí no podemos guardarnos nada como jugador y el profe es el que toma la decisión".

Alineación

Thomas: "Tengo lo que vamos hacer, quien va a salir desde un principio a jugar. Esperemos que el plan siga en pie. Yoel Bárcenas lleva mucho tiempo entrenando en buen nivel, jugando cada fin de semana y está mas que apto para iniciar mañana"

Godoy: "Empezar ganando te da mucha confianza. Queremos los tres puntos, tenemos la capacidad, hay que ser inteligente y saber que cada gol, cada segundo cuenta".

Surinam vs Selección de Panamá

Este jueves 4 de septiembre, no te pierdas el partido entre Surinam y Panamá en el inicio de la ronda final de las eliminatorias mundialistas clasificatorias al Mundial 2026.

