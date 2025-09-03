Selección de Panamá: Así fue la conferencia de prensa de Thomas Christiansen y Aníbal Godoy

Nueve y el discurso
Thomas: "Lo bueno que tengo es dónde elegir y vienen de meter goles. Hay garantías pero vamos a ver mañana, tenemos una idea de lo que queremos y qué tipo de jugador queremos para este partido en específico.
Godoy: "La arenga sale en el momento, lo que uno piensa, se puede hablar que futbolísticamente venimos en gran momento, venimos cambiando el fútbol de Panamá. Estos partidos hay que saberlos donde jugar, hay momentos donde se va a sufrir y habrá momentos donde hay que saber sufrir. Por esa parte hay que estar todos unidos y saber que este equipo va a dar todo por el país".