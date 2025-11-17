EN VIVO

Thomas Christiansen: "Si en algún momento hay que arriesgar se hace"

Thomas Christiansen: Si en algún momento hay que arriesgar se hace
Thomas Christiansen: "Si en algún momento hay que arriesgar se hace"FOTO / Samid Botello Jr.
Sigue el minuto a minuto de la conferencia de prensa de Thomas Christiansen de cara al partido entre la Selección de Panamá y El Salvador.

"Hace unos meses llegar al jugador quizás era más difícil, el mensaje está mandado y ello saben cuál es el mensaje y cuál es la respuesta.

"La comunicación con los jugadores, Amir Murillo tuvo que regresar con su equipo. Como entrenador he aprendido la forma de vivir, sentir el fútbol y la forma de ser futbolista panameño que es distinto lo que he vivido".

"Esa comunicación entre los líderes, capitanes, todos saben lo que nos jugamos".

"Ahora mismo mi foco está en el partido de mañana y que la ilusión de una afición se vuelve con nosotros".

"Ilusión, de ir en un mundial, llena de orgullo de poder hacerlo y voy a trabajar lo máximo para conseguirlo. Nosotros queremos seguir el paso y vamos a intentarlo por todos los medios".

"El profe Bolillo va a jugar de la misma manera, la calidad de los jugadores en las distintas demarcaciones. Independientemente de eso, tenemos claro cómo jugar".

"Hay mucha más ilusión en este partido, porque hay más de 4 millones de personas que empujan y eso es la ilusión de ver a la selección en un mundial. Su apoyo desde el minuto uno, los jugadores van a poner todo".

"Conociendo al profe Tena que es un buen entrenador, seguro no se deja su imagen. Saben a lo que juegan y tienen mucho en juego. Pero no dudo de que sean profesionales".

"Hay otros aspectos en juego, no queremos un partido de corre calles, queremos un partido más controlado, generando esas opciones".

"El partido de mañana va ha ser un partido difícil, es un buen equipo que quiere limpiar esa imagen. También un equipo herido es peligroso y con los jugadores nuevos que va a entrar".

"Hay que ganar, la portería a cero significa que tenemos que tener un equilibrio en ofensivamente y defensivamente".

"Mantener la posición y llegar al área. Si en algún momento hay que arriesgar se hace".

"He podido hablar con él, si que era un partido difícil, los cánticos, tiene el apoyo del cuerpo técnico, tiene la calidad, no necesita una motivación extra, está enfocado en el partido".

"De mi parte no va a quedar ningún intento para conseguirlo. Los jugadores que salgan físicamente, mentalmente para conseguir el objetivo. Primero tenemos que mirarnos a nosotros".

"Mañana es un partido para todo un país, no es una presión es lo que necesita el jugador, tener esas mariposas en el estomago para sacar un buen resultado.

"Todo es posible tenemos un abanico del opciones, no solo por las características. Mañana van a defender ese orgullo con un gran partido.

"Estamos muy agradecidos de la afición, que nos apoyen que nos empujen. que será los jugadores en la cancha hasta los aficionados en las gradas empujemos a la misma dirección para clasificar al mundial".

"El equipo ha madurado mucho, el proceso ha sido más largo, saben lo que piden de ellos. Hemos tenido altibajos, normal en un proceso el equipo va a responder porque saben a lo que nos enfrentamos".

"Todos los jugadores están disponibles, todos saben la importancia. He tenido que decir pocas cosas, el foco está donde tiene que estar y eso me hace dudar en los jugadores que puedo poner. Cuando ganar tocas poco o nada. El objetivo del partido es ganar y en eso nos hemos basado el planteamiento".

"Tenemos un rival importante delante nuestro, hay que ganar pero ir poco con cabeza fría y con la convicción de ganar. Hay que meter el primer gol. Con la mentalidad de mañana vamos hacer un buen partido".

EN VIVO por RPC conferencia de Thomas Christiansen

