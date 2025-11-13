Thomas Christiansen: "Sabemos lo que nos jugamos y no hay marcha atrás"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa desde el Trébol luego del sufrido triunfo por marcador de 3-2 ante Guatemala en partido por las eliminatorias Concacaf.

Christiansen habló de la contundencia que sí se tuvo esta noche en territorio rival, en donde se lograron 3 puntos con Cecilio Waterman y José Fajardo "rompiendo los redes".

"Hemos ganado en su casa, un partido histórico, el equipo ha sabido sufrir, ellos nos han sometido, pero lo más importante de todo es la reacción, hemos tenido un gran equipo enfrente, un equipo que ha peleado todo y más", añadió Thomas Christiansen.

"El fútbol es de meterlas, hoy la hemos tenido", señaló.

"Me gustaría no llegar al sufrimiento, pero esto es lo que es el fútbol, lo que hace esta competición esta eliminatoria, porque no es lo mismo una Copa Oro, una Nations League, lo hemos vivido en carne propia", destacó el hispano danés.

Thomas Christiansen habla de Azarías

"Había un jugador como Azarías, la semana pasada tuve una conversación con él, le dije que tenía posibilidad en el entrenamiento de ganarse el puesto y hoy le dije en mi habitación que iba a jugar primero en punta, pero por la baja de Isma lo colocamos un poco más por banda, le dije que está aquí por méritos propios, por su buen entrenamiento. Su gol fue anulado, pero hizo un esfuerzo bueno en este partido y merecía el gol", mencionó

"El mensaje es que vengan al Rommel, que empujen, sabemos lo que nos jugamos y no hay marcha atrás, es el último partido, tenemos que morir con las botas puestas".

"Lo que si que perdimos fue el balón, la posesión y cuando lo pierde le das la iniciativa al equipo contrario, pasa lo que pasó y hay que buscarle soluciones a esta situación", finalizó Christiansen.