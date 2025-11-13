ELIMINATORIAS CONCACAF Fútbol Internacional -  13 de noviembre de 2025 - 19:15

Selección de Panamá: XI confirmado para enfrentar a Guatemala en el Trébol

La Selección de Panamá ya tiene once confirmado para enfrentar a Guatemala en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

FOTO: FPF

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, ya confirmó su alineación para enfrentar a Guatemala en un decisivo encuentro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

El onceno panameño encara este encuentro como segundo lugar en el grupo A con 6 puntos por detrás de Surinam (9) y están obligados a sumar de tres en el "Estadio Del Trébol", aunque cuentan con la baja de Michael Amir Murillo y Edgardo Fariña.

Los panameños buscarán demostrar en el terreno de juego que están para grandes cosas, un día después que fueron recibidos con insultos y amenazas desde su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Alineación de la Selección de Panamá vs Guatemala

Orlando Mosquera, Fidel Escobar, Carlos Harvey, Andrés Andrade, Eric Davis, César Blackman, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.

GUATEMALA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER ELIMINATORIAS CONCACAF

  • Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Estadio del Trébol
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
