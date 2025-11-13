Selección de Panamá: XI confirmado para enfrentar a Guatemala en el Trébol FOTO: FPF

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, ya confirmó su alineación para enfrentar a Guatemala en un decisivo encuentro de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

El onceno panameño encara este encuentro como segundo lugar en el grupo A con 6 puntos por detrás de Surinam (9) y están obligados a sumar de tres en el "Estadio Del Trébol", aunque cuentan con la baja de Michael Amir Murillo y Edgardo Fariña.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse