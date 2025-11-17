FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de noviembre de 2025 - 19:29

Luis Fernando Tena señala que jugarán con honestidad y entrega ante Surinam

El entrenador de la selección de Guatemala Luis Fernando Tena señaló que no regalarán nada a nadie y jugarán con honestidad ante Surinam.

El entrenador de la selección de Guatemala Luis Fernando Tena estuvo en rueda de prensa donde manifestó que jugará con honestidad ante Surinam en la última fecha de eliminatorias Concacaf.

"Mañana vamos a ir a ganar el partido, a jugar pensando en ganar, pocas variantes en la alineación y pensando en nosotros mismos en jugar con honestidad, con orgullo y entrega, no pensando ni en Surinam, ni en Panamá".

Luis Fernando Tena no regalará nada

El DT de Guatemala dejó claro que cerrarán esta eliminatoria con la misma intensidad de siempre.

"Buscaremos reivindicarnos nosotros mismos, con nuestra afición, nuestras familias, obviamente el dolor allí lo tenemos todavía, estoy muy triste porque el objetivo nos se cumplió, pero con orgullo y honestidad jugaremos este partido".

