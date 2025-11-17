Luis Fernando Tena señala que jugarán con honestidad y entrega ante Surinam

El entrenador de la selección de Guatemala Luis Fernando Tena estuvo en rueda de prensa donde manifestó que jugará con honestidad ante Surinam en la última fecha de eliminatorias Concacaf.
Luis Fernando Tena no regalará nada
El DT de Guatemala dejó claro que cerrarán esta eliminatoria con la misma intensidad de siempre.
"Buscaremos reivindicarnos nosotros mismos, con nuestra afición, nuestras familias, obviamente el dolor allí lo tenemos todavía, estoy muy triste porque el objetivo nos se cumplió, pero con orgullo y honestidad jugaremos este partido".