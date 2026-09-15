José Caballero despierta a la ofensiva y los Yankees se meten a la postemporada

José Caballero conectó un HR, remolcó dos carreras y Aaron Judge volvió a pegar un cuadrangular para ayudar a los Yankees a vencer a los Minnesota Twins 8-3 y asegurar su pase a la postemporada.

Esto sería la tercera temporada consecutiva y la octava ocasión de nueve campañas de Aaron Boone como manager de los Yankees que clasifican a los playoffs.

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"Chema" se fue de 4-2 con 2 remolcadas, 2 anotadas. En la tercera entrada conectó HR para poner en ventaja a su equipo ante los envíos de Dean Kremer quien le lanzó una curva de 77.6 mph y mandarla a 103.7 mph a 372 pies hacia el jardín izquierdo.

El santeño volvió a conectar un batazo oportuno en la octava entrada al pegar un sencillo por el jardín central e impulsar a George Lombard Jr.

Números de José Caballero

Hasta el momento batea para .235 con 14 cuadrangulares, 49 producidas, 32 bases robadas y .668 de OPS.