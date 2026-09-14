Packers vs Jets: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la NFL

Los New York Jets recibirán este domingo 20 de septiembre a los Green Bay Packers en el MetLife Stadium, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2026 de la NFL .

Nueva York comenzó la campaña con una victoria de 23-10 sobre los Tennessee Titans en Nashville.

Geno Smith, en su regreso como quarterback titular de los Jets, completó 19 de sus 24 pases para 215 yardas, mientras que Breece Hall fue determinante por tierra con 102 yardas en 22 acarreos y un touchdown. La defensa neoyorquina, además, limitó a Tennessee a apenas 195 yardas totales y consiguió tres capturas.

Los Packers, por el contrario, llegan al MetLife Stadium después de sufrir una dolorosa derrota ante los Minnesota Vikings por 39-22.

Green Bay tuvo el control del encuentro durante buena parte de la primera mitad y llegó a estar arriba 22-10, pero Minnesota protagonizó una remontada espectacular con 29 puntos sin respuesta en la segunda parte.

Jordan Love tuvo una destacada actuación estadística al completar 21 de 42 pases para 387 yardas y dos touchdowns, ambos dirigidos a Christian Watson. El receptor terminó con 147 yardas y dos anotaciones. Sin embargo, los Packers no pudieron sostener su ventaja y cometieron errores decisivos en la segunda mitad.

Historial favorece a los Jets

El enfrentamiento entre ambas franquicias no es frecuente debido a que pertenecen a conferencias diferentes, pero el historial favorece a Nueva York.

Jets y Packers se han enfrentado 14 veces en temporada regular, con nueve victorias para Nueva York y cinco para Green Bay. El último enfrentamiento de temporada regular se produjo el 16 de octubre de 2022, cuando los Jets se impusieron 27-10 en Green Bay.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Packers vs Jets en la NFL

Fecha: Domingo 20 de septiembre

Hora: 12:00 P.M.

Lugar: MetLife Stadium

Dónde ver: Por la señal de RPC Deportes